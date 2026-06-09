La AEMET alerta de un verano asfixiante en Baleares: numerosas noches tropicales y varias olas de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de un verano asfixiante en Baleares: numerosas noches tropicales y varias olas de calor. Es decir, todo lo que turistas y residentes temen cada vez que se acerca el 21 de junio, que es cuando comenzará la próxima estación.

En concreto, será a las 10.24 horas y se prolongará hasta el 23 de septiembre a las 2.05 horas, con una duración total de 93 días, 15 horas y 41 minutos. Y en estos tres meses las Islas afrontarán un verano más cálido de lo habitual, con temperaturas medias que podrían situarse entre 0,5º y 1º por encima de los valores normales, según las previsiones.

Para la delegada territorial de la AEMET en Baleares, María José Guerrero, los modelos estacionales del organismo otorgan una probabilidad del 70% a que el próximo trimestre registre temperaturas superiores a la media climática en las Islas. Ha afirmado que esta previsión anticipa un verano con numerosas noches tropicales y tórridas y ha considerado «bastante probable» que se registren varias olas de calor a lo largo de la estación, en un escenario similar al del verano de 2025.

En cuanto a las precipitaciones, la previsión apunta a valores normales para la época del año. Según los modelos de la AEMET, las lluvias del conjunto del verano se situarían en torno a la media climática del archipiélago, que ronda los 92 litros por metro cuadrado.

Por meses, junio, julio y agosto presentan una previsión de precipitaciones dentro de la normalidad, con casi ninguna probabilidad, mientras que septiembre muestra una ligera tendencia hacia valores superiores a los habituales.

Asimismo, Guerrero ha precisado que la temperatura media habitual durante el trimestre de julio, agosto y septiembre se sitúa en torno a los 24 ºC, por lo que las previsiones apuntan a valores medios de entre 24,5 y 25 ºC.

En el caso de las precipitaciones, los modelos de la AEMET otorgan una probabilidad del 50% a que se mantengan dentro de los valores normales, frente a un 30% de que sean superiores a la media y un 20% de que queden por debajo de lo habitual.

Primavera muy cálida

Respecto a la primavera de este año 2026, la AEMET la ha calificado como «muy cálida», con una temperatura media de 15,8 ºC y una anomalía de 0,7 ºC.

Por islas, Menorca registró la anomalía térmica más elevada, con 1,1ºC por encima de la media y una temperatura media de 15,9 ºC. En Mallorca, la temperatura media fue de 15,7 ºC, con una anomalía de 0,7 ºC; en Eivissa alcanzó los 15,8 ºC, con una anomalía de 0,4 ºC; y en Formentera los 16,7 ºC, con una anomalía de 0,3 ºC.

En este sentido, en Es Mercadal (Menorca) se alcanzó una temperatura media de 16,3 ºC, igualando el récord de primavera registrado en 2020 en una serie histórica iniciada en 1971.

El organismo ha destacado que el carácter cálido de la estación ha estado marcado por las elevadas temperaturas diurnas, hasta el punto de registrarse un récord de temperatura media de las máximas en el conjunto de Baleares.

Guerrero ha atribuido este comportamiento a las altas temperaturas registradas durante el día y ha destacado que la segunda quincena de mayo presentó «valores típicamente de verano». Asimismo, abril fue el mes más cálido en términos relativos, con una anomalía de 1,3 ºC, mientras que mayo registró una anomalía de 1ºC.

Entre los registros más destacados figura el récord de temperatura máxima diaria alcanzado el 29 de mayo en el aeropuerto de Menorca, donde se registraron 30,9 ºC, el valor más alto para ese día desde el inicio de las mediciones en el año 1965. Además, durante la primavera se alcanzaron máximas de 35,6 ºC en Pollença, 34,2 ºC en Sant Antoni de Portmany y 32 ºC en Ciutadella.