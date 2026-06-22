La AEMET rompe las alarmas y pide no salir a la calle en estas zonas por la ola de calor: los lugares que van a pasar los 40ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite un aviso especial por una ola de calor que acomete a gran parte del país. Las temperaturas de los primeros días de la semana se mantendrán en valores extremos y atípicos para la época durante el día y la noche en casi toda la península y Baleares hasta el miércoles.

El motivo de esta ola de calor es la entrada de una masa de aire sahariano muy cálida y seca, unida a la formación de una DANA.

Las autoridades han recomendado extremar la precaución en las horas centrales del día. Se recomienda no salir a la calle en torno a las horas del mediodía, resguardarse del sol y llevar agua a mano. Las probabilidades de incendio se ven incrementadas como consecuencia del aumento de las temperaturas.

Áreas de picos extremos (42º-44º)

Las zonas de esta área superarán los 40 grados Celsius, llegando incluso a los 44 grados.

Valle del Guadalquivir : áreas de Córdoba y Jaén. También puntos en Sevilla.

: áreas de Córdoba y Jaén. También puntos en Sevilla. Valle del Tajo : zonas de Toledo y de la Comunidad de Madrid (donde se prevén picos de 42º en el sur e interior).

: zonas de Toledo y de la Comunidad de Madrid (donde se prevén picos de 42º en el sur e interior). Cantábrico oriental e interior norte : el interior de Vizcaya (Bilbao podría alcanzar los 43º), Guipúzcoa y la cuenca del Nervión en Álava.

: el interior de Vizcaya (Bilbao podría alcanzar los 43º), Guipúzcoa y la cuenca del Nervión en Álava. Depresiones del Nordeste: áreas de Navarra (Ribera del Ebro), La Rioja (Logroño) y la Ribera del Ebro en Zaragoza.

Áreas de zonas rojas (rozando los 40º)

Valle del Guadiana : afectando principalmente a Badajoz y zonas llanas de Ciudad Real.

: afectando principalmente a Badajoz y zonas llanas de Ciudad Real. Valle del Ebro : gran parte de las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra y Lérida.

: gran parte de las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra y Lérida. Meseta Sur e Interior: puntos en Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real) e interior de Galicia (Valle de Ourense).

⚠️ AVISO ESPECIAL | Ola de calor. ➡️ Temperaturas muy altas para la época tanto de día como de noche en la mayor parte de la Península y Baleares hasta el miércoles. ➡️ El jueves bajarán las temperaturas, aunque todavía con calor intenso. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/goCcXSw91a — AEMET (@AEMET_Esp) June 21, 2026

Tormentas secas y calima

Los sistemas montañosos del interior peninsular, la Meseta Sur y el cuadrante nordeste se verán afectados por tormentas secas y fuertes rachas de viento. Las provincias más afectadas serán Teruel, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, Albacete, interior de Valencia y parte montañosa de Andalucía oriental.

Este fenómeno meteorológico es producido por el calor extremo acumulado en los valles. Este calor sube por las laderas de las montañas por la tarde, formando nubes que, al no tener suficiente humedad ambiental, generan rayos y viento. Las nubes evaporan la lluvia antes de tocar el suelo.

En las Islas Baleares y mitad este de la península se prevé que llegue la calima proveniente del desierto del Sahara. Por estas zonas se sitúa la vía de entrada directa de la masa de aire procedente del desierto del Sáhara.

Descenso de temperaturas

Según los termómetros de la AEMET, se espera que se produzca un descenso de las temperaturas para el jueves 25 de junio. Comenzará en la zona norte del país, donde la caída será brusca, bajando hasta 10º en un sólo día debido a la entrada de aire atlántico.

El viernes descenderá considerablemente en el centro y este de la península, donde llegará ese aire del Atlántico. En el sur peninsular comenzará un descenso progresivo que el fin de semana se consolidará.