La AEMET pone el grito en el cielo y avisa por la ola de calor: «Aumento del peligro de incendios»

Aumenta el peligro de incendios, la AEMET pone el grito en el cielo y avisa ante lo que está por llegar, una terrible ola de calor que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, en estos días en los que el tiempo puede convertirse en un riesgo para la naturaleza.

No sólo deberemos estar muy pendientes de este aumento de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que nos estaba esperando. La AEMET no duda en poner el grito en el cielo y avisa de esta ola de calor. Un aumento del peligro de unos incendios que pueden arrasar con todo en estos días que tenemos por delante. El cambio de tendencia puede ser esencial en estas jornadas.

El peligro de incendios va en aumento

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado esta situación del todo inesperada. A la entrada del verano, nos hemos dado en consideración un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Este peligro que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Estaremos muy atentos a unas temperaturas que nos alejan de lo que sería habitual en estos días. Con la mirada puesta a una terrible ola de calor que no sólo tiene consecuencias para el ser humano. Hay que estar muy pendientes de un cielo que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que estuviera en una situación diferente.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Una advertencia importante es la que han lanzado estos expertos que no dudan en darnos algunos datos importantes.

Pone el grito en el cielo la AEMET y lanza un aviso por esta ola de calor

Una gran ola de calor se ha convertido en un auténtico riesgo, en especial, si tenemos en cuenta este comunicado de la AEMET. Las altas temperaturas son un riesgo para los más vulnerables, pero también para la propia naturaleza si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «lunes 22, las temperaturas continuarán en ligero a moderado ascenso en el tercio oriental peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental, con descensos poco relevantes limitados a puntos de la vertiente atlántica. Por lo tanto, se esperan alcanzar los 40 42 ºC en el valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso superando los 42 ºC de forma local, así como en el interior del Cantábrico oriental y en las depresiones del nordeste. Las máximas también serán muy elevadas en ambas mesetas e interiores del sudeste peninsular y de Baleares, con hasta 37 – 40 ºC. De nuevo, es probable que se produzcan tormentas con precipitación poco significativa en zonas similares a las del día anterior, algo más dispersas, pero que podrían dar lugar a rachas muy fuertes».

Siguiendo con la misma explicación: «es muy probable que el martes 23 la dana se mantenga estacionaria y la masa sahariana siga afectando a nuestro territorio, con temperaturas máximas en ascenso en el tercio occidental peninsular, sin descartar que éste sea localmente notable en puntos de interior de Galicia y Asturias. En el resto se esperan pocos cambios en general, con ligeros a moderados descensos locales en el cuadrante nordeste, Baleares y litorales del País Vasco. De esta forma se alcanzaría el día álgido del episodio, superándose los 40 42 ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste, interiores de Galicia y el Cantábrico, así como en los principales valles fluviales de la mitad sur. De hecho, en puntos del Tajo y del curso medio alto del Guadalquivir se podrían rozar los 44 ºC. Se espera que se alcancen los 37 – 40 ºC de forma generalizada en el interior de la Península y Baleares. Es probable que este día las tormentas secas sean nuevamente dispersas y queden bastante restringidas al tercio norte».

El fin de esta ola de calor puede estar lejos: «Conviene destacar que las temperaturas mínimas también serán muy elevadas durante este episodio, con valores superiores a los 20 ºC en gran parte del territorio, a excepción de zonas de montaña, pudiéndose incluso superar los 23 – 25 ºC en depresiones del sur y este, en el Cantábrico oriental y en litorales del sudeste. El escenario más probable para el miércoles 24, dentro de un margen de incertidumbre, es que pasen a generalizarse los descensos térmicos ligeros. Serían más acusados en la vertiente atlántica, incluso localmente notables en el oeste de Galicia, Asturias y Extremadura. Por el contrario, es probable que las máximas asciendan de forma poco significativa en puntos del Cantábrico oriental y del área mediterránea. Con todo ello, continuarán los valores anormalmente altos en amplias zonas, alcanzándose los 40 ºC en el interior del País Vasco, en las depresiones nororientales y en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En los valles fluviales de la mitad sur no se descarta superar un día más los 42 ºC».