La AEMET activa hoy la alerta roja por «peligro extraordinario»: más de 40ºC en el País Vasco

Más de 40 ºC obligan a activar la alerta roja de la AEMET hoy en el País Vasco por un peligro extraordinario. Estos expertos no dudan en darnos algunos detalles que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de estar pendientes de una serie de cambios destacados que quizás tendremos que empezar a visualizar de una manera muy diferente. Este tipo de situaciones que tenemos por delante, pueden acabar siendo la antesala de algo más.

Sobre todo, si tenemos en cuenta las alturas del año en las que estamos y lo que puede pasar en breve. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que tocará vernos desde otro punto de vista. Es hora de saber qué es lo que nos espera en unos días en los que el peligro puede ir en aumento y ser realmente un punto de activación de una alerta roja por calor que pone en riesgo a los colectivos más vulnerables y a los que trabajan al aire libre.

Más de 40 ºC en el País Vasco

Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más.

De tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Este tipo de elementos que hasta el momento no imaginaríamos que tuviéramos por delante, pueden acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una novedad que pone los pelos de punta.

Este norte del país que, hasta el momento, se había mantenido lejos de estas altas temperaturas que han golpeado con fuerza desde hace unos días a algunas zonas del país, parece que tienen que empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que visualizar un giro radical que hasta el momento nadie hubiera tenido en consideración. Estos expertos saben muy bien qué es lo que nos estará esperando en estas próximas horas que pone los pelos de punta.

Activa la AEMET la alerta roja por peligro extraordinario

Llega un peligro extraordinario, la AEMET no duda en activar esta alerta roja que puede cambiarlo todo, en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente.

Tal y como nos explican estos expertos: «Intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución vespertina. Presencia de calima. Aunque con baja probabilidad, no se descarta alguna tormenta, principalmente de carácter seco, en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya. Temperaturas mínimas en ascenso, notable en el litoral y con registros superiores a 25 grados; máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado variable con intervalos de sureste por la tarde». Las alertas estarán activadas en estas zonas: «Temperaturas mínimas superando los 25 grados. Máximas superando los 37 en el litoral, los 39 en Álava y los 40 en el resto del interior».

Esta parte del país parece que no será la única que vivirá esta anomalía que obliga a activar las alertas: «Continúa la ola de calor con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur. En la Península y Baleares los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque con nubes altas, excepto por la presencia de nubes bajas matutinas en los litorales del noroeste y del Ampurdán. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, especialmente en el noroeste, con la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales; sin descartarlas en zonas de la Ibérica. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, y poco nuboso o despejado en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Calima débil que afectará a la Península. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el litoral de la mitad este y Baleares y ascensos en la mitad oeste, que en los litorales del Cantábrico occidental se esperan notables. Predominio de ascensos ligeros de las mínimas. Es probable que se superen los 35 grados en la Península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 40-42 grados, puntualmente en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Ligeros descensos de las máximas en Canarias».