Ni caminar ni montar en bici: este es el ejercicio que mejor fortalece el corazón y mejora la circulación

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Durante años, caminar o ir en bicicleta han sido los ejercicios más recomendados para cuidar el corazón. Sin embargo, nuevos estudios y expertos en salud apuntan a una alternativa mucho más efectiva: subir escaleras.

Esta actividad, que forma parte del día a día de muchas personas, se ha convertido en una de las más completas para mejorar la salud cardiovascular. ¿La razón? Combina ejercicio aeróbico con trabajo de fuerza, algo clave para el organismo.

El ejercicio más completo para el corazón

Subir escaleras activa grandes grupos musculares como piernas y glúteos, lo que obliga al corazón a trabajar con una mayor intensidad. Este esfuerzo mejora la circulación sanguínea y fortalece el sistema cardiovascular.

Además, funciona como una especie de «bomba natural»: al contraerse los músculos de las piernas, ayudan a que la sangre regrese al corazón, favoreciendo el flujo de sangre.

Beneficios que no esperabas

Los especialistas destacan que este ejercicio no solo beneficia al corazón, sino que también:

Mejora la resistencia física.

Fortalece músculos y articulaciones.

Ayuda a prevenir problemas circulatorios.

De hecho, algunos estudios sugieren que subir varios tramos de escaleras al día puede reducir de una forma significativa el riesgo de llegar a padecer enfermedades cardiacas.

¿Por qué es mejor que caminar o ir en bici?

Aunque el ejercicio aeróbico tradicional sigue siendo muy beneficioso, como caminar o pedalear, el subir escaleras le añade un plus: la intensidad.

Este esfuerzo adicional hace que el corazón bombardee con más fuerza y que el cuerpo trabaje de forma más completa, combinando cardio y fuerza con un solo movimiento.

Además, no necesitas tiempo extra ni equipamiento: puedes hacerlo en casa, en el trabajo o en la calle.

Cómo hacerlo correctamente

Para aprovechar todos los beneficios de hacer este ejercicio, los expertos recomiendan:

Subir escaleras a un ritmo constante.

Mantener una postura erguida.

Apoyar bien el pie en cada escalón.

Evitar hacerlo con prisa.

Con unos minutos al día es suficiente para empezar a notar mejoras en la resistencia y en la salud cardiovascular.

Un hábito fácil que puede cambiar tu salud

La clave está en la constancia. Incorporar pequeños hábitos como usar las escaleras en lugar del ascensor puede marcar una diferencia a largo plazo.

Porque, como señalan los expertos, no siempre hace falta un entrenamiento complejo para cuidar el corazón; a veces los gestos más simples son los más efectivos.