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Durante los dos últimos años, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) llevó a cabo en una veintena de municipios la campaña: ‘Aquí hay un farmacéutico… en marcha’. Para poner en valor la profesión.

OKSALUD entrevista a José Manuel Becerra, vocal de Titulares de Oficina de Farmacia en funciones del COFM que nos explica cómo el éxito de la misma se debe a que los farmacéuticos, por su valor sanitario y social, son los profesionales sanitarios más cercanos y accesibles a la población: «Estamos siempre dispuestos a cooperar con el resto de los profesionales, sociedades, instituciones y demás agentes para, entre todos, seguir mejorando la atención, la salud y el bienestar de las personas».

PREGUNTA.- ¿Qué conclusiones extraen tras esta campaña sobre el papel del farmacéutico comunitario en la prevención y detección precoz de enfermedades?

RESPUESTA.- Esta iniciativa buscaba salir al encuentro de la población para mostrarle todo lo que los farmacéuticos comunitarios pueden hacer por su salud. Los resultados obtenidos avalan su éxito, confirman su papel como el profesional sanitario más cercano y accesible y nos han permitido comprobar que su intervención contribuye a mejorar los resultados en salud de la ciudadanía porque pueden detectar pacientes con un alto riesgo y prevenir patologías no controladas.

P.-¿Qué indican estos resultados sobre la demanda de servicios sanitarios de proximidad por parte de la población?

R.- Durante las dos fases de esta campaña, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, realizamos más de 3.300 servicios de salud, detección precoz y seguimiento sanitario a 1.726 personas. Muchas de ellas expresaron su satisfacción con la iniciativa y cuánto podría ayudar a su salud disponer de estos servicios en la farmacia. Es una muestra clara de algo de lo que estamos absolutamente convencidos: la red de farmacias comunitarias, por su capilaridad, cercanía y accesibilidad, es un agente sanitario clave para promover la prevención y el diagnóstico temprano entre la población. Estamos poniendo en marcha más iniciativas que aprovechan esta capacidad y consideramos que es esencial que los farmacéuticos tengamos cada vez más voz y presencia en las estrategias de salud pública.

P.- ¿Qué aprendizajes deja la campaña en relación con la adherencia terapéutica?

R.- Durante la campaña hemos podido comprobar que gran parte del uso adecuado de los medicamentos pasa por una correcta adherencia y que los farmacéuticos, gracias al asesoramiento individualizado que ofrecemos, podemos ayudar a muchos de nuestros pacientes, principalmente a crónicos y polimedicados, a tomar adecuadamente su medicación. Sobre todo, en tratamientos que pueden entrañar alguna complejidad añadida, como puede ser el manejo de los inhaladores para abordar el asma o la EPOC. Además, hemos comprobado también cuánto ayudan a este fin herramientas como los sistemas personalizados de dosificación (SPD), que facilitan el cumplimiento al paciente y permiten realizar un mejor seguimiento farmacoterapéutico. La campaña nos ha servido también para explicar mejor la utilidad de estos dispositivos.

P.- En patologías como la hipertensión o la diabetes, ¿qué impacto puede tener la intervención del farmacéutico?

R.- Estamos ante patologías con una elevada prevalencia entre la población en las que son esenciales la prevención, la detección temprana y el correcto abordaje. Algunos datos de la campaña: más de un centenar de participantes presentó niveles de glucosa superiores a lo normal o un 20% de las personas participantes diagnosticadas con diabetes tenía bien controlada su patología. Esto demuestra lo importante que es la actuación desde la farmacia para ayudar a la población a prevenir posibles riesgos de salud y controlar mejor la enfermedad.

P.- ¿Qué conclusiones extraen sobre el papel de las administraciones locales en la promoción de la salud?

R.- La colaboración con los ayuntamientos ha sido fundamental para alcanzar el éxito y los resultados obtenidos. Comparten con las farmacias muchas cosas: cercanía con la población, conocimiento de las necesidades de los vecinos… Gracias a esto hemos creado un gran binomio en el que, a través de la cooperación, hemos trabajado juntos para ayudar a mejorar la salud. Estamos convencidos de que este es el camino y desde el Colegio esperamos que esta sea la puerta para seguir colaborando en iniciativas que redunden en el bienestar de la población.

Un ejemplo de ello lo tenemos en el convenio de colaboración que firmamos el pasado mes de octubre con el Ayuntamiento de Collado Villalba, en el que las farmacias del municipio participantes cooperarán con los Servicios Sociales en la detección de casos de vulnerabilidad y elaboran SPD a los pacientes que reúnen los requisitos establecidos por el Consistorio.

P.- ¿Qué medidas consideran necesarias para integrar más a la farmacia comunitaria dentro del sistema sanitario?

R.- Los farmacéuticos somos parte de la solución frente a los grandes desafíos asistenciales como son el envejecimiento de la población, la polimedicación, la cronicidad, la fragilidad, la dependencia y la soledad no deseada. Para ello, es necesario seguir mejorando la comunicación bidireccional médico-farmacéutico, fomentar proyectos que refuercen la continuidad asistencial y avanzar en la colaboración multidisciplinar (en la que todos aportamos desde nuestro campo de actuación).

En los últimos meses, desde el Colegio, hemos impulsado iniciativas que van en esta línea y que demuestran todo lo que nuestro colectivo puede ofrecer en favor del bienestar de los ciudadanos y de la sostenibilidad del SNS, como la adhesión de las oficinas de farmacia al programa Prevecolon de la Comunidad de Madrid o la realización del estudio InmunízaT para que personas con diabetes se pongan la vacuna antigripal.