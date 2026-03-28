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Lleva más de 36 años de experiencia al frente de la Farmacia Meritxell de Andorra, reconocida por su enfoque innovador y por incorporar una cuidada selección de productos internacionales de referencia en dermocosmética y suplementación.

Desde hace 6 años ha creado fórmulas únicas bajo la firma Unique Pink Collagen y ahora nos sorprende con una nueva generación de ácidos grasos omega, Unique Pink Omega, la más completa y eficaz que existe en el mercado. Para hablarnos de todo esto hoy nos acompaña en el plató de OKSALUD su creadora, la farmacéutica Meritxell Martí.

P.- Unique Pink Omega es tu última creación, una combinación perfecta de ácidos grasos omega 3, 6, 7 y 9. ¿Puedes contarnos el por qué de esa combinación?

R.- Es un aporte de lípidos, pero a nivel global. Nuestro organismo no solo necesita omega 3, también los otros tipos de lípidos. En concreto, el omega 7 está indicado cuando tenemos problemas de mucosas y sequedad de la piel. El omega 9 nos lo aporta el aceite de oliva y el 3 y el 6 son los antiinflamatorios a nivel general.

P.- ¿En qué casos está indicado?

R.- Nosotros lo indicamos en todos los casos. Es de una manera mucho más fácil de incorporar todos los lípidos. Además, hemos añadido otros compuestos como, por ejemplo, reishi, glicina y piperina, que nos aportarán calma para el estrés, para la sequedad de la piel y como antioxidante y protector cardiovascular y para todo el sistema inmunitario. Los lípidos no son para curar una enfermedad, sino, como sucede con todos los suplementos, para aportar un plus a nuestra alimentación.

P.- Ahora estamos en plena moda de la suplementación, sobre todo a través de las redes sociales. Realmente, ¿en qué casos es necesario tomar un suplemento?

R.- Me pongo las manos en la cabeza porque es exagerado y parece que todo el mundo sabe de esto. Es cierto que muchas personas saben por experiencia propia, pero eso no les da autoridad para poder aconsejar suplementos. Realmente, el experto en la suplementación y en la medicación es el farmacéutico, mientras que el médico es el que se encarga del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que no todo vale y el hecho de que lo recomiende una influencer no tiene por qué ser bueno. Lo importante es saber dónde se fabrican, quién los fabrica, cómo se formulan y que el producto cumpla con todas las normativas de calidad.

P.- El colágeno es uno de los suplementos que más se publicitan. Has desarrollado la gama Unique Pink Collagen con cuatro variedades. ¿En qué consiste cada uno de ellos?

R.- Nosotros empezamos con el Pink Collagen y fue un boom porque por aquel entonces no había suplementos de este tipo y la gente se me echó encima porque decían que no valía para nada y con el tiempo, los estudios han confirmado que sí funciona.

Lo que pretendía desde el inicio es un suplemento de colágeno que no aportara solo colágeno. Un elemento clave en nuestras fórmulas es que mejoran el sistema digestivo gracias a la inulina, un probiótico y una mezcla de plantas basada en la medicina tradicional ayurvédica para mejorar la absorción y lograr la máxima eficacia.

En cuanto a las cuatro variedades, el Unique Pink Collagen es perfecto para la piel; el Unique Green Collagen tiene un efecto detox; en cuanto al Unique Violet Collagen, mejora la calidad del sueño y, por último, el Unique Yellow Collagen actúa tanto para la piel como para las articulaciones. Todas las variedades cuentan con cinco tipos de colágeno: el uno y el tres, indicados para la piel; el dos, que actúa a nivel articular; el cinco y el diez, que es el responsable del crecimiento óseo.

P.- No sé si nos puedes adelantar algo, ¿pero cuál será tu próxima innovación?

R.- Estamos trabajando en una fórmula que va a ayudar a adelgazar de forma natural y que se tomará por la noche.