Alergia al volante: los síntomas que pueden comprometer la seguridad vial

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Con la llegada de la primavera y el aumento de los niveles de polen, la alergia vuelve a afectar a millones de personas, convirtiéndose en un factor relevante para la conducción. Actualmente, entre el 20% y el 25% de la población mundial padece alguna enfermedad alérgica, según datos de la Organización Mundial de la Alergia recogidos en un comunicado por Prima Seguros, y se estima que esta cifra podría alcanzar el 50% en 2050. En España, alrededor del 25% de la población sufre algún tipo de alergia y más de ocho millones de personas presentan alergia a pólenes, de acuerdo con la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Los síntomas como estornudos, congestión nasal o lagrimeo, pueden interferir en la atención y en la capacidad de reacción al volante, aumentando el riesgo en carretera. Ante esta realidad, OKSALUD charla con la doctora Pilar Cots, especialista en Alergología e Inmunología Clínica del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, quien concreta: “Los síntomas relacionados con enfermedades alérgicas que pueden afectar a la conducción son frecuentes y variados. Entre ellos destacaría principalmente la rinoconjuntivitis alérgica con aparición de estornudos en salvas o en cadena, congestión nasal con dificultad para respirar, tos seca repetitiva, lagrimeo y picor de ojos”.

A ello -añade la experta- que no debemos olvidarnos de la somnolencia y el cansancio producidos por la mala calidad del sueño en estos pacientes y la toma de algunos antihistamínicos que producen sedación y menor concentración. «Todos ellos pueden llegar a producir distracción y disminuir la capacidad de reacción del conductor», asevera.

En este sentido, detalla que los estornudos en salva son muy frecuentes y obligan a cerrar los ojos de forma repetida y a movilizar el cuerpo por el impulso nasal. Por su parte, el lagrimeo y picor de ojos va a originar una visión menos nítida con dificultad para la apreciación de señales o posibles obstáculos en la carretera, especialmente en condiciones de luz difíciles. Además, la congestión nasal produce una mala calidad del sueño, originando fatiga diurna, dolor de cabeza y necesidad de sonarse con frecuencia, lo que conduce a una disminución de la atención del conductor. Y finalmente, algunos antihistamínicos para tratar los síntomas alérgicos van a producir somnolencia como efecto secundario, originando una disminución importante en la capacidad de reacción del conductor y un peligro para la seguridad vial.

Muchas personas normalizan los estornudos o el lagrimeo en primavera, pero ¿hasta qué punto un episodio alérgico puede convertirse en un riesgo real durante la conducción? «Cuando la persona que está conduciendo presenta síntomas alérgicos respiratorios, estos afectan de forma notable a su capacidad de concentración, especialmente cuando los síntomas aparecen tanto a nivel nasal como ocular. A todos nos pasa, sin necesidad de estar conduciendo, que, al estornudar muchas veces seguidas, lo que denominamos estornudos en salva o en cadena, por segundos cerramos los ojos y la parte superior del cuerpo se propulsa con intensidad hacia adelante; en ese momento apenas podemos responder con normalidad y necesitamos sonarnos la nariz de forma inmediata», responde Cots.

Y añade: «Si a esta situación le sumamos que vamos conduciendo, el riesgo de sufrir un accidente se multiplica, ya que nos obliga a retirar la vista de la carretera durante varios segundos seguidos, lo que supone que a una velocidad media de 90 km por hora cerremos los ojos durante cientos de metros sin control sobre la capacidad de reacción».

Hay que tener en cuenta, asimismo, -agrega- que estos síntomas nasales, estornudos, congestión y mucosidad, suelen venir acompañados también de síntomas a nivel ocular con visión borrosa y lagrimeo, lo que va a multiplicar la distracción del conductor y la disminución de su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto en la carretera.

Pacientes en tratamiento

Y a todo esto se suma que algunos antihistamínicos pueden producir somnolencia. «Los antihistamínicos son los principales medicamentos que recetamos para combatir los síntomas de alergia, ya que destacan por su eficacia y rapidez de acción. Dentro de este grupo de fármacos tenemos los de primera, segunda o tercera generación», explica la alergóloga. Así, los de primera generación son los que están asociados a mayores efectos secundarios, originando especialmente somnolencia importante, cansancio y disminución de la capacidad de concentración.

En el caso de existir riesgo, ya sea por la actividad laboral del paciente o por manejo de vehículos, disponemos de los antihistamínicos de segunda y tercera generación que no producen estos efectos secundarios y que son muy bien tolerados por el paciente. En todo caso, hace hincapié en que siempre se deben seguir las recomendaciones del médico y evitar situaciones de riesgo en el caso de que tenga prescrito un antihistamínico que produzca somnolencia.

La buena noticia es que «actualmente estos antihistamínicos son cada vez menos usados, ya que disponemos de los de nueva generación, mucho más eficaces, con menos efectos secundarios y mejor tolerados, facilitando la actividad diaria del paciente y disminuyendo el riesgo en la conducción de forma importante al conseguir controlar los síntomas sin producir estos molestos efectos secundarios».

Medidas preventivas para los conductores alérgicos

Preguntada acerca de las medidas preventivas para los conductores alérgicos, sobre todo los días de aumento de los niveles de pólenes, la doctora Cots confirma que «son una parte fundamental en el control de los síntomas en los pacientes alérgicos» y, haciéndose eco de algunos de los consejos de Prima Seguros, agencia de seguros especializada en el sector de la automoción, enumera las siguientes:

Conocer los tipos polínicos a los que se es alérgico y los periodos de polinización de las plantas que los producen. Existen páginas con información detallada y actualizada al respecto, por ejemplo, la de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Evitar conducir al atardecer y al amanecer, ya que es cuando mayor concentración de polen hay en el ambiente. Viajar en coche con las ventanillas cerradas y evitar desplazamientos en moto o bicicleta. Usar aire acondicionado que lleve filtro antipolen y renovarlo cada año. Es aconsejable utilizar gafas de sol para mantener los ojos protegidos. En el caso de aparecer síntomas de alergia durante la conducción, se debe intentar encontrar un sitio seguro para detener el vehículo, descansar y recuperarse, suele ayudar limpiar la cara con agua fresca, además de tomar un antihistamínico de última generación que no produzca somnolencia. Siempre que vaya a conducir, debe seguir los consejos y las pautas de tratamiento establecidos por su médico especialista.

«En Medicina, la prevención es un pilar fundamental. Si está bien realizada, el paciente necesitará menos tratamiento y podrá realizar con más seguridad su actividad diaria. En el caso de precisar medicación, es importante que el tratamiento sea pautado por un especialista después de valorar la clínica del paciente y de realizar el estudio más adecuado para cada caso. La seguridad vial es responsabilidad», concluye la doctora Pilar Cots.