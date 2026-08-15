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Los medicamentos fotosensibilizantes son aquellos que son capaces de interactuar con la radiación ultravioleta, por lo que al tomarlos o aplicarlos directamente sobre la piel, aumentan la sensibilidad a la exposición solar, con el potencial de causar reacciones adversas.

Cuando la luz solar incide en la piel que tiene acumuladas estas sustancias, se pueden producir dos tipos de reacciones:

Fototoxocidad: es la más frecuente. El fármaco absorbe energía de la radiación ultravioleta y la libera hacia la piel, causando un daño celular directo. Se manifiesta entre 30 min a 24 horas después de la exposición solar, semejante a una quemadura solar intensa, con enrojecimiento, dolor, inflamación e incluso ampollas. Es dosis dependiente y será más intensa a mayor cantidad de fármaco acumulado y mayor exposición al sol.

es la más frecuente. El fármaco absorbe energía de la radiación ultravioleta y la libera hacia la piel, causando un daño celular directo. Se manifiesta entre 30 min a 24 horas después de la exposición solar, semejante a una quemadura solar intensa, con enrojecimiento, dolor, inflamación e incluso ampollas. Es dosis dependiente y será más intensa a mayor cantidad de fármaco acumulado y mayor exposición al sol. Fotoalergia: es la menos frecuente. En este caso, los medicamentos, al interactuar con la radiación ultravioleta, pueden sufrir cambios estructurales y unirse a proteínas de las células de la piel, desencadenando una reacción inmune en el organismo. Los síntomas se presentan tardíamente en relación a la exposición solar, manifestándose con mayor frecuencia por rojeces, descamación y picor en áreas expuestas al sol, similar a un eccema. Se presentan independientemente de la dosis o de la cantidad de exposición solar y requieren haber tenido una sensibilización previa de ingesta del medicamento con exposición solar para poder desarrollarse. Además de la reacción inicial, pueden persistir como secuela manchas oscuras, durante semanas o incluso meses, especialmente en personas con fototipos de piel más oscuros.

En declaraciones a OKSALUD, la doctora Carmen Kanne, médico del equipo de Dermatología del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), explica que son muchos los medicamentos que potencialmente pueden producir fotosensibilidad y, además, la lista se actualiza periódicamente. Sin embargo, aclara que la reacción no siempre ocurrirá, solo es un riesgo mayor a presentarla.

Entre los fármacos que con más frecuencia se asocian a este problema cita:

Antibióticos: especialmente las tetraciclinas, como la doxiciclina, y algunas fluoroquinolonas.

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): como el ketoprofeno o el naproxeno.

Diuréticos: principalmente las tiazidas, utilizadas para tratar la hipertensión arterial.

Retinoides: isotretinoína (oral) y ácido retinoico o peróxido de benzoilo (tópicos), empleados en el tratamiento del acné.

Algunos medicamentos cardiovasculares: como la amiodarona o determinados antihipertensivos.

También pueden producir fotosensibilidad algunos antifúngicos, antidepresivos, antipsicóticos, tratamientos oncológicos y ciertos fármacos utilizados en enfermedades autoinmunes.

Síntomas para sospechar

«La señal de alerta es la aparición de una erupción en una zona fotoexpuesta (cara, la “V” del escote, dorso de manos y antebrazos). Si aparece este tipo de erupción y se está bajo un tratamiento con medicamentos, se debe consultar al especialista que prescribió el fármaco y al dermatólogo para confirmar si se trata realmente de una reacción adversa de fotosensibilidad», relata la Dra.Kanne.

Una vez confirmado el diagnóstico, es posible dar las indicaciones correctas para tratarlo y la conducta a seguir respecto al medicamento causal, que, según el caso, valorando la intensidad de la reacción y la necesidad de tomarlo, se decide —incide la experta— si es imperioso suspenderlo o se puede continuar con la mínima dosis posible, con medidas estrictas de fotoprotección.

Medidas de prevención

A juicio de la especialista, es muy importante destacar que las reacciones de fotosensibilidad son causadas principalmente por la radiación ultravioleta A (UVA) y algunas drogas reaccionan con la radiación ultravioleta B (UVB), y más raro incluso con la luz visible. Es por ello que la fotoprotección debe hacerse en forma estricta durante todo el día, mientras se mantenga la exposición solar, incluso en días nublados y también con luz artificial.

Con todo, recomienda combinar distintas medidas de fotoprotección:

Usar protector solar de amplio espectro que especifique una alta protección contra UVB/UVA y luz visible (UVB SPF +50/UVA ++++/PPD >30). Insistir en la aplicación de cantidad generosa, 30 minutos antes de exponerse al sol, reaplicaciones cada 2 horas, después del baño o sudoración intensa.

No exponerse directamente a tomar el sol, mantenerse en la sombra cuando sea posible.

Usar accesorios de fotoprotección, como gafas con protección UV, sombrero de ala ancha /gorras.

Utilizar ropa de manga larga confeccionada con tejidos tupidos o idealmente, con protección ultravioleta certificada (SPS 50+).

Recordar que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y se refleja en superficies como el agua, la arena o la nieve, por lo que el riesgo existe incluso en días aparentemente poco soleados.

«Un mensaje importante para los pacientes es que nunca deben suspender un tratamiento por iniciativa propia por miedo al sol. Lo adecuado es consultar con el médico si existen dudas y extremar las medidas de fotoprotección mientras dure el tratamiento. En la mayoría de los casos, siguiendo estas recomendaciones es posible disfrutar del verano con seguridad», concluye la experta.