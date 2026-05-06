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La primavera trae luz y planes al aire libre, pero, para millones de personas, la alergia estacional también trae una pregunta incómoda: ¿cómo enfrentarse a la alergia sin sentir somnolencia? Este efecto secundario de algunos antihistamínicos puede condicionar la rutina: trabajo, conducción, estudio o práctica deportiva. Para ayudar a mantener el ritmo cotidiano, los profesionales sanitarios prefieren tratamientos no sedantes de acción rápida y prolongada, ante la temporada alta de polen. La sedación es un aspecto de gran importancia para la población alérgica, ya que estas enfermedades han dejado de ser un fenómeno puntual.

De hecho, son ya el conjunto de condiciones crónicas más frecuentes en Europa: afectan a una de cada tres personas (33%), según datos publicados en Allergy a partir del registro HEAD2. En paralelo, la European AcademyofAllergy and ClinicalImmunology (EAACI) pronostica que, a escala global, la prevalencia podría alcanzar los 4.000 millones de personas en 2050, un aumento que supondrá un desafío creciente para la salud global y evidencia por qué la respuesta ante la alergia debe ser lo más completa posible.

«En la farmacia vemos muchas consultas por síntomas que la gente intenta aguantar: estornudos, congestión, picor, ojos llorosos o incluso manifestaciones en piel. Cuando el cuadro es leve, saber identificar los síntomas, disponer de opciones muy completas sin receta y conocer cómo usarlas bien puede marcar la diferencia, siempre con criterios claros y derivación al médico si no hay mejoría», explica Irene González (@boticonsejo), farmacéutica y reconocida divulgadora colaboradora de Normon. Y es que las enfermedades alérgicas, además, no conllevan un único síntoma, no se viven de la misma manera ni sus síntomas se circunscriben exclusivamente a la primavera.

Es más, la rinoconjuntivitis alérgica se puede manifestar durante todo el año a través de síntomas nasales (estornudos, rinorrea, congestión o picor) u oculares (picor, lagrimeo, enrojecimiento), aunque sea más frecuente en primavera y verano por el aumento de polen y otras sustancias en el aire. En algunas personas, además, la alergia también se puede manifestar con síntomas cutáneos en forma de urticaria. Cuando estos síntomas se prolongan en el tiempo o se repiten por exposición, el impacto se nota en el bienestar y en las rutinas diarias. De ahí que el foco en la somnolencia sea tan relevante: para muchas personas, el problema no es solo «tener alergia», sino tener que elegir entre aliviarla o seguir funcionando sin sensación de sueño.

Más allá de la somnolencia

Ante la incidencia de las enfermedades alérgicas en la rutina, Irene González recuerda la importancia de no resignarse y pedir consejo profesional, ya que existen tratamientos frente a múltiples síntomas alérgicos y con un buen perfil de tolerabilidad que permiten aliviar los síntomas nasales y oculares de la rinoconjuntivitis alérgica y los síntomas cutáneos de la urticaria, manteniendo la concentración y energía.

En este contexto, Abrilia, de Normon, es una opción terapéutica con bilastina, que no está sujeta a prescripción médica, para el alivio de los síntomas leves de la rinoconjuntivitis alérgica y la urticaria en mayores a partir de 12 años. Además de ser no sedante y de acción prolongada, el fármaco no contiene ni lactosa ni sacarosa, aspectos que reducen las posibles intolerancias. Paula Barbero, responsable de formación científica en Normon, explica que «desde Normon mantenemos un compromiso continuado con el profesional sanitario, especialmente con la farmacia comunitaria, acercando información rigurosa y herramientas que faciliten el consejo responsable en autocuidado, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente y promover un uso adecuado de los medicamentos».

Asimismo, la experta del laboratorio madrileño enfatiza la importancia de confirmar el diagnóstico de alergia acudiendo al médico y sometiéndose a un estudio alergológico. Por su parte, la farmacia comunitaria también actúa como un primer punto de apoyo cuyos profesionales «explican, orientan y, cuando procede, ayudan a escoger opciones de autocuidado con criterios claros y pautas de seguimiento», añade. Lo más importante es, según concluye, «no resignarse a que síntomas como el picor, el lagrimeo, los estornudos, la rinorrea o la congestión marquen la agenda». Y es que reconciliarse con la alergia empieza por entenderla.