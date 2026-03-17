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La impotencia emocional, el miedo al fracaso y el silencio siguen siendo hoy el verdadero problema de fondo para millones de hombres. La eyaculación precoz —que afecta hasta a un 30%— no sólo es una cuestión física: es una carga psicológica que erosiona la autoestima, tensiona las relaciones y empuja a muchos a esconderse tras soluciones rápidas como pastillas o cremas que, en realidad, no abordan el origen del problema. Sólo un 9% busca ayuda médica, atrapado entre el estigma y la vergüenza.

En ese contexto, y en pleno corazón científico europeo, Londres se convierte esta semana en el escenario de un posible cambio de paradigma. Durante el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26), miles de especialistas debaten los avances más punteros en salud sexual masculina, entre ellos una innovación que ya genera expectación en medios y foros médicos: el estudio CLIMACS.

La novedad no es un fármaco ni una nueva intervención clínica. Es una aplicación móvil. Un giro radical hacia lo digital que pone el foco, por primera vez, en las causas psicológicas de la eyaculación precoz y en la posibilidad de tratarla desde casa.

El enfoque rompe con décadas de tratamientos centrados únicamente en el síntoma. Según los investigadores, los métodos tradicionales sólo alivian el problema sin resolverlo, lo que provoca abandono del tratamiento y frustración persistente.

La aplicación, desarrollada por equipos de urología y psicología, guía a los usuarios a través de técnicas como mindfulness, terapia cognitivo-conductual y ejercicios prácticos para controlar la excitación. Todo ello con un objetivo claro: devolver el control y reducir la ansiedad de rendimiento, uno de los factores clave de esta disfunción.

Estudio CLIMACS

Los resultados preliminares del estudio CLIMACS, presentados en Londres, han sorprendido incluso a la comunidad científica. En sólo 12 semanas, los participantes duplicaron el tiempo medio hasta la eyaculación (de 61 a 125 segundos), mientras que un 22% dejó de experimentar el problema.

Pero más allá de los números, lo relevante es el cambio de enfoque. Los hombres que usaron la aplicación advirtieron menos ansiedad, mayor confianza y una mejora tangible en su vida sexual y de pareja.

En los debates paralelos del congreso y en medios europeos, el mensaje empieza a calar: la salud sexual masculina ya no puede abordarse solamente desde lo farmacológico. La digitalización y la psicología se posicionan como el nuevo frente terapéutico, especialmente en trastornos donde la mente juega un papel decisivo.

Los expertos, sin embargo, piden cautela. Los resultados aún no han sido revisados en otros estudios y reclaman trabajos más amplios. Pero el consenso emergente es claro: el futuro del tratamiento podría pasar por soluciones híbridas, accesibles y menos invasivas.

Desde Londres, el debate ya está abierto. Y esta vez, no gira en torno a una nueva pastilla, sino a una pregunta mucho más profunda: ¿y si el verdadero cambio estuviera en cómo entendemos y tratamos la sexualidad masculina?