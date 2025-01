Los concursantes de ‘Bake Off: Famosos al horno’ hablan del supuesto mal rollo que hay entre ellos

El pasado 12 de enero, Bake off: Famosos al horno dio el pistoletazo de salida a su segunda temporada con un casting que no ha dejado indiferente a nadie. Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Cristina Tárrega, Finito, Isabel Gemio, Maestro Joao, Yurena o Lidia Torrent son algunos de los rostros conocidos que han querido sumarse a una de las experiencias televisivas más extremas de la repostería. En las dos primeras entregas, la relación de todos ellos parecía ser excelente, pero, sin embargo, tras su estreno, las redes se llenaron de rumores que señalaban que existía un relevante mal rollo entre los concursantes, hasta el punto de que algunos de ellos habrían tomado la decisión de abandonar el grupo de WhatsApp.

El gran revuelo generado ha hecho que muchos de los protagonistas de la edición hayan sido preguntados sobre la polémica durante la fiesta de fin de rodaje del programa celebrada en una conocida terraza de Madrid. Lidia Torrent ha sido una de las participantes que no ha optado por el silencio, desvelando que «no hay ningún tipo de mal rollo» y que todo es «cuestión de afinidades». «Que haya más afinidad con unos que con otros es lo lógico y lo natural», sentenciaba. En cuanto al grupo de WhatsApp, la presentadora de First Dates ha explicado que lo único que ha ocurrido es que se pasaban muchas recetas y había quienes ya no estaban en el concurso y no querían ver más.

Torrent no ha querido dar nombres de los compañeros que decidieron salirse del grupo, pero quien sí lo ha hecho ha sido Nagore Robles. «Han sido Finito y Cósima. Al ser expulsados, supongo que fue por eso. Estarán muy ocupados o muy dolidos», decía con tono bromista. No obstante, resaltaba que posteriormente se habían visto todos y que habían estado «muy bien». «Yo estoy tranquila. […] No me he enterado de nada», decía.

Nagore Robles en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen Morales, otra de las que ha acudido a la fiesta, se reía al ser preguntada por la polémica, asegurando que «no había pasado nada entre ellos». «Los grupos de WhatsApp tan grandes, una de dos; o te sales cuando ya no tienes nada que decir o los silencias. Y no pasa nada […] No es delito. Yo tengo mogollón de WhatsApp silenciados», explicaba. Sobre el conflicto que supuestamente ha ocurrido entre Víctor y Tárrega, Carmen comentaba que no se había enterado. «De eso sí que no me he enterado, porque son divinos los dos, lo que pasa es que cada uno tiene su carácter. Y es lo bonito de este programa», manifestaba.

Carmen Morales en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Yurena sí que ha confirmado la mala relación de Víctor Sandoval y Cristina Tárrega: «Yo he escuchado algo de que han tenido algún tipo de mal rollo», desvelaba sin entrar en mayores detalles.