La comentada mayoría de edad de Alba Díaz: despixelada y saliendo con un hombre casado

El pasado 12 de diciembre de 2017, Alba Díaz, conocida por aquel entonces como la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, cumplió 18 años. Como no podía ser de otra manera, las revistas centraron gran parte de su contenido en despixelar el rostro de la joven y en sacar a la luz todo lo que se sabía acerca de la desconocida primogénita del torero y la diseñadora. Sin embargo, nadie imaginaba que meses después el nombre de la misma se situaría en el centro del huracán mediático tras protagonizar una portada con un empresario marbellí (casado con una íntima amiga de ella).

Según lo publicado, la polémica estaba servida. Y es que Alba había comenzado una relación sentimental con Javier Calle, el ex marido de Coki Prieto, una de sus mejores amigas. El empresario insistió en numerosas ocasiones en que cuando empezó a salir con la hija de Vicky Martín Berrocal su matrimonio no atravesaba por un buen momento (aunque varios medios destacaban que aún no estaba oficialmente separado). Sin embargo, la versión de su ex pareja no era la misma. De hecho, llegó a confesar que siempre tuvo sospechas de que existía algo entre ellos, pero que Javier le repetía una y otra vez que tan solo eran «imaginaciones suyas».

Alba Díaz y Javier Calle en Marbella. (Foto: Gtres)

Alba acudió al enlace de Javier y Coki el 12 de octubre de 2017 y nada hacía presagiar que tan solo un año después, se convertiría en la nueva pareja del novio de aquella boda. Estuvieron juntos desde finales de 2018 hasta diciembre de 2019 y, a lo largo de estos intensos meses, fueron receptores de numerosas críticas por su polémico inicio y por su diferencia de edad, ya que Calle era trece años mayor que la hija de ‘El Cordobés’.

Alba Díaz y Javier Calle por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

La dulce ruptura de Alba Díaz y Javier Calle

Aunque se desconoce el motivo exacto por el que terminó su romance, fue a través de las redes sociales donde ambos quisieron sacar a la luz su ruptura, dedicándose unas emotivas palabras: «Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco… Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi», escribía Alba en su perfil de Instagram.

Alba Díaz y Javier Calle por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Javier no optaba por el silencio y también se lanzaba a despedirse de su relación públicamente: «Vamos a quedarnos con todos los detalles y con toda la magia. Eso sí va a ser eterno. Gracias», expresaba.