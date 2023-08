Alba Díaz aclara cuál es su situación sentimental, ¿nueva pareja?

Aunque la discreción es algo que suele llevar a rajatabla Alba Díaz, hay ocasiones en las que muestra al público su cara más personal y desenfadada. Si bien se dejó ver en los meses pasados junto a su novio, Alberto García, en mayo de este mismo año ella misma confirmó lo que ya era un secreto a voces: la ruptura con su pareja. Ahora, en medio de la temporada estival, la hija de Vicky Martín Berrocal ha querido compartir con sus más de 300 mil seguidores en Instagram si ha vuelto a recuperar o no la ilusión en el amor.

Este paso al frente lo ha dado a conocer cuando una internauta la ha preguntado si el vídeo que había subido junto a un hombre era su novio. «No hombre no», ha dicho en un primer momento, tirando de humor. «Lo último que haría sería subirlo así si lo fuera. Suelo ser bastante más clara. Esta personita se llama Francis, de mis mejores amigos. Le habréis visto en mis historias. Somos así de cariñosos», ha aclarado la creadora de contenido, despejando así cualquier tipo de duda sobre su situación sentimental.

El anuncio de su ruptura

Por la misma vía en la que ha aclarado su estado civil, Alba Díaz comunicó su ruptura. «Esta es la pregunta que más se ha repetido. No, Alberto y yo ya no estamos juntos. Es una persona maravillosa, a la que respetaré y acompañaré siempre, pero desde otro lugar. Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras, pues vas descubriendo el amor que unas veces sale bien y otras no tanto», comenzó diciendo.

Alba Díaz y su ex pareja / Gtres

«Siento deciros que no hay mucho salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tienen nada de mano, es parte del proceso y de la vida. Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo oliais desde hace un tiempo, sois medio brujas jeje. A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años», añadió, rotunda.

Alba Díaz a su llegada a la celebración de boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma / Gtres

Con esas declaraciones en el universo 2.0 dejó claro que su relación con este futbolista profesional se acabó. Poco antes de anunciar que tomarían caminos diferentes, Díaz acudió con él a un público, donde Alberto se mostró algo tímido, evitando acaparar la atención de los medios de comunicación. De hecho, la hija de Manuel Díaz ‘el cordobés’, que ya tiene tablas con la prensa les pidió, entre risas, que no lo pusieran nervioso. Finalmente, lo suyo parece que no terminó de cuajar, sentimentalmente hablando, por lo que, por ahora, Alba Díaz sigue soltera.