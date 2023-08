El pasado 12 de agosto, la vida de Alba Díaz se paralizó al conocer el último revés de su padre. El torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sufrió una cogida en Huesca por la que tuvo que ser intervenido de urgencia en la misma plaza y trasladado al hospital San Jorge. Minutos después, su hija recibía una llamada mientras disfrutaba de uno de sus mejores veranos y no dudó en hacer las maletas y viajar junto a su padre.

Mientras crecía la preocupación por el diestro, la joven desaparecía de la red en un intento de alejarse del foco mediático y centrarse en lo verdaderamente importante: su padre. Ahora, con fuerza y con el torero recuperándose favorablemente en casa, la influencer ha querido volver al universo 2.0 para plasmar en un post todos sus sentimientos y cómo ha vivido este susto que le ha hecho valorar, aún más si cabe, los pequeños momentos de la vida. «Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes en mi móvil», ha comenzado diciendo. En ese momento, intentando asimilar la situación, se puso en contacto con su psicóloga cargada de miedo, de preguntas y sin saber cuál era el sentimiento que la invadía.

Alba Díaz y su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, dándose un abrazo / Gtres

«Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va», ha descrito, dejando claro que el torero se está recuperando junto a su familia, fuera ya de peligro. Lo cierto es que Alba Díaz siempre se ha mostrado decidida a la hora de hablar sobre la salud mental y sus sentimientos; un punto al que le ha costado llegar después de un intenso camino en el que todavía trabaja. Después de la llamada que recibió, fue consciente de lo efímeros que son los momentos y que hay situaciones en las que la solución no está en tu mano: «Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso. Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza. Entre la tormenta y la calma. Entre lo que amamos y lo que se esfuma. Y creo que por mucho que trabaje, esa llamada siempre me paralizará».

Alba Díaz y su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, dándose un abrazo / Gtres

Esta experiencia que nunca se habría imaginado vivir -ni habría querido pasar por ella- le ha enseñado a disfrutar cada minuto de la vida, un regalo en el poner la importancia no «en lo que te sucede, sino en cómo te tomas lo que te sucede». Una vez más, la hija de Vicky Martín Berrocal ha abierto de par en par su corazón para contar cómo se encuentra y aprovechar para dar las gracias al personal sanitario que ha cuidado a su padre, a la gente que le ha mostrado su cariño y, por supuesto, a su familia «por haber encontrado la calma, después de todo, mientras vemos esa peli que tanto nos gusta».