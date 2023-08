Operan de urgencia a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ tras sufrir una cogida aparatosa

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha sufrido una grave cogida en Huesca durante los primeros minutos de la corrida. Todo ha sucedido en segundos, pero el diestro ha estado en peligro y le han tenido que operar de urgencia en la enfermería de la plaza de toros. Este suceso llega en el mejor momento de su carrera porque Manuel acababa de reconciliarse con su padre y había anunciado que esta sería su última temporada.

El exmarido de Vicky Martín Berrocal había emitido un comunicado hace meses anunciando que después de esta temporada quería retirarse. Lo cierto es que es uno de los mejores toreros del momento y su carrera pasará a la historia. Asegura que ha cumplido todos sus retos, hasta el más importante: que su padre le viera triunfar en los ruedos. Manuel Benítez fue testigo del talento de su hijo durante una de sus corridas.

El torero Manuel Diaz «El Cordobes» durante una corrida / Gtres

Curiosamente Manuel Benítez, que en su época fue un torero de primera categoría, acaba de recibir un reconocimiento en Huesca, la misma localidad donde ha tenido su hijo el problema. La situación está controlada porque los médicos han intervenido a tiempo. Todo ha pasado muy rápido, pero fuentes cercanas aseguran que el profesional sanitario de la plaza supo reaccionar a la perfección.

El parte médico de Manuel Díaz

Manuel Díaz ha estado acompañado de su cuadrilla en todo momento. El último parte médico es favorable, pero el problema que ha tenido ‘El Cordobés’ ha sido bastante serio. Justo le ha pasado cuando había anunciado que quería retirarse. Es una de las cogidas más serias a las que ha tenido que enfrentarse. Fuentes oficiales aseguran que el pronóstico es grave, pero Manuel se está recuperando y cuenta con el apoyo de su entorno.

El doctor Enrique Crespo ha explicado que el torero tiene «una cornada en el triángulo de Scarpa derecho, con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 cms, de pronóstico grave». No solo eso. El toro le embistió de repente, no se lo esperaba e intentó cubrirse, así que también tiene una lesión en la mano.

Según fuente cercanas, Manuel tiene «una herida en el segundo dedo de la mano izquierda con una fractura de la falange media, con severo traumatismo en partes blandas y lesión también en la arteria colateral».

Su mujer y su hija, muy preocupadas y pendientes

Manuel Díaz junto a su hija / Gtres

Virginia Troconis estaba disfrutando de un día de playa cuando Manuel Díaz tuvo el accidente en la plaza y no tardó en dejarlo todo para trasladarse a su lado. Los momentos son críticos, pero el torero cuenta con el apoyo de toda su familia, sobre todo de su hija Alba. La joven influencer estaba en Ibiza y descubrió lo que le estaba pasando a su padre, así que se lanzó a las redes para publicar un mensaje.

Alba Díaz está recibiendo el apoyo de sus seguidores y les ha querido agradecer que se hayan preocupado por ella. Gracias. «Ni me ha dado tiempo a pedir el favor. No sé cómo agradecer esto». La joven disfruta de una relación estupenda con ‘El Cordobés’. No tardará en desplazarse hasta el hospital para comprobar que todo está en orden.