Gloria Camila, la aliada inesperada de Maite Galdeano ¿estrategia o inconsciencia?

Maite Galdeano se ha posicionado en el centro del huracán mediático tras anunciar que su hija, Sofía Suescun, le ha echado de casa. Según la de Pamplona, la ganadora de Gran Hermano 16 está completamente «anulada» por su pareja, Kiko Jiménez, una situación que, de acuerdo con su opinión, ha motivado el distanciamiento entre ambas. «Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado», decía en sus redes sociales. Como era de esperar la reacción de la pareja no se ha hecho esperar y ambos se han pronunciado ante las palabras de Galdeano, alegando que es una mujer que «necesita ayuda urgente» y que siempre ha presentado unos «celos muy tóxicos» de su relación.

En medio del vendaval mediático que ha generado esta inesperada guerra familiar, las redes sociales no han tardado en dividirse en dos bandos: los que apoyan a Maite y los que se han posicionado al lado de Kiko y Sofía. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gloria Camila, ex pareja del colaborador de televisión, también ha decidido romper su silencio sobre el asunto, convirtiéndose en la aliada inesperada de la apodada como ‘la elegida de Dios’ en las redes sociales.

«Te entiendo tanto, Maite», escribía en los comentarios del post publicado por ‘lacuernis’ en el que se explicaba lo que había sucedido entre madre e hija. Cabe recordar que Gloria Camila y Kiko Jiménez mantuvieron una relación de casi cinco años que terminó en 2019 tras acusaciones de infidelidad por ambas partes. Hasta ahora, la hija de Ortega Cano siempre había reiterado que prefería no pronunciarse sobre el que fue su novio en el pasado, dejando claro que no le importaba lo más mínimo. Es por ello por lo que este inesperado comentario ha llamado especialmente la atención, ya que no es propio de la actitud que la influencer ha mantenido habitualmente a lo largo de estos años.

Gloria Camila y Kiko Jiménez en el photocall del musical ’33’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, lo cierto es que día de hoy, Gloria Camila está alejada de todo lo relacionado con la televisión. A diferencia de tiempos atrás, que participaba como colaboradora en diferentes espacios televisivos, la hija de Rocío Jurado ha optado por volcarse en su carrera como influencer y en sus diferentes negocios ajenos al mundo de la pequeña pantalla, como su marca de ropa, la cual no ha estado exenta de polémicas. Es por ello por lo que hay quienes han entendido este posicionamiento como una clara estrategia para volver a estar posicionada en la primera plana de la noticia.

Sea como fuere, lo que está claro es que Gloria Camila se ha posicionado del lado de Maite Galdeano, dejando entrever que los episodios que, según la pamplonesa, está viviendo su hija con Kiko, ella también los experimentó durante su relación con el gaditano.