Fue hace escasos dos meses cuando Gloria Camila decidió valerse de nuevo del bisturí para deshacerse de esos kilitos de más que tanto la atormentaban, y para someterse a una nueva operación de pecho. «No solo he rediseñado mi escote, también me he realizado la «remodelación corporal. Debido a mi ansiedad y problemas emocionales, tiendo a fluctuar de peso. Últimamente, he estado engordando, lo que me frustraba mucho porque, a pesar de hacer mucho deporte, no lograba perder esa grasa en ciertas áreas», explicó. No obstante, no ha sido hasta este jueves, 18 de julio, cuando la hija de Ortega Cano ha mostrado el resultado de ambas intervenciones.

Ha sido a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil seguidores, que Gloria Camila ha presumido de su nuevo escote y figura. La influencer ha compartido un vídeo en bikini en el que narra cómo ha sido el proceso de la operación múltiple y postoperatorio, a la vez que enseña cuánto se ha recucido el tamaño de sus senos, y modificado con ello la escotadura, y eliminado la grasa allá donde se había acumulado en exceso, aplicándola después donde consideraba que le favorecía más. «¡Por fin! Aquí tenéis el resultado que me habéis pedido tantas veces ¿Qué os parece? Yo estoy encantada porque mis doctores han realzado mis partes más favorecedoras con una remodelación corporal 360 diseñada exclusivamente para mí», ha comenzado diciendo.

«Lo mejor es que el resultado continúa mejorando con el paso del tiempo. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros los momentos importantes de mi vida. Y este se ha convertido en uno de ellos gracias a Clínicas Diego de León. He ido recolectando las dudas que más me habéis preguntado y voy a haceros otro reel respondiendo cada una de ellas», ha añadido no sin antes hacer hincapié en que su paso por el quirófano le ha servido para que su cuerpo le guste «mucho más» y esté «más segura de mí misma».

En la misma publicación, Gloria Camila ha agradecido también las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en este tiempo, pues bien es cierto que su recuperación ha sido larga y algo aparatosa, sobre todo a la hora de valerse por sí misma. «Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram y WhatsApp, perdonadme si no he contestado. Quiero hacerlo poco a poco y uno por uno», ha dicho la joven.

Los otros retoques estéticos de Gloria Camila

Esta no es la primera vez que Gloria Camila se comete a una operación estética. En los últimos años, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha recurrido a varias intervenciones estéticas para eliminar sus complejos. Además de someterse a tratamientos con inyecciones de vitaminas y ácido hialurónico para voluminizar sus labios, Gloria Camila ha acudido a consulta para someterse a la mesoterapia, un tratamiento estético no quirúrgico utilizado para reducir la grasa acumulada en la papada.

El retoque más controvertido de Gloria Camila hasta el momento, sea como fuere, ha sido el cambio de color de ojos, por el que pagó 7.500 euros hace un año. Tras un procedimiento que involucró «quemar la capa más fina de la superficie del iris», la influencer logró cambiar el color de sus ojos de marrón a un tono verdoso.