Gloria Camila se somete a un cambio radical: este es su último retoque estético

Gloria Camila se ha sometido a un nuevo retoque estético para poner fin a uno de sus grandes complejos. Tal y como ha contado la hija de José Ortega Cano en sus redes, ha acudido a las Clínicas Diego de León de Madrid para someterse a una reducción de papada, más conocida ahora por el término ‘cuello smartphone’. «¡Por fin me he animado! Adiós papada y ‘cuello smarphone’ en 15 minutos. Gracias a los cocktails lipolíticos de mis doctores ya se nota, y eso que todavía no es el resultado final», escribía en su último post de Instagram.

En el video publicado, la influencer muestra su antes y después, además de compartir el procedimiento del tratamiento al que se ha sometido: «Me voy a hacer una mesoterapia en la papada, que actúa como un lipolítico para disolver toda la grasa que se contiene aquí», contaba visiblemente emocionada minutos antes de comenzar con el cambio.

La mesoterapia es una técnica estética no invasiva que se lleva a acabo mediante la aplicación de microinyeciones que producen una reacción química en las células de grasa y las destruye. Posteriormente, se eliminan a través de la orina sin ningún tipo de dolor. Los cambios tardan en ser notables entre 10 y 15 días, aunque en el caso de Gloria Camila, la transformación ha sido prácticamente inmediata, a juzgar por las imágenes publicadas. Después de este período de espera, se empieza a notar no solo la disminución de la papada, sino también la reducción de la flacidez y las arrugas, ya que el procedimiento «incrementa la producción de colágeno y elastina, lo que resulta en una piel más firme y tersa»

Las otros retoques estéticos de Gloria Camila

Este nuevo cambio físico ha llegado tan solo dos meses después de que Gloria Camila anunciara que había tomado la decisión de rediseñar su escote con la clínica madrileña mencionada tras no quedar contenta con el resultado que obtuvo años antes al operarse el pecho. Así, la hija de Rocío Jurado comenzó a compartir todo el proceso con sus followers, intentando servir de ayuda para todas aquellas chicas que se encontraran en una situación similar a la suya.

Haciendo gala de su naturalidad a la hora de hablar y tratar de los retoques estéticos, Gloria Camila también ha confesado haberse infiltrado colágeno y ácido hialurónico para no perder la firmeza de la piel, haberse rellenado los labios y la más polémica: haberse realizado un cambio de color de ojos. «Era algo que me apetecía hacer, pero siempre que fuese en buenas manos y de expertos. El método utilizado es la querapigmentación y es, a día de hoy, el único seguro. Espero que os guste tanto como a mí», escribía en sus redes sociales.