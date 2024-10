José Ortega Cano se encuentra en plena recuperación tras la caída que sufrió en una parada de metro de Madrid. Sobre esto ha hablado su hija Gloria Camila en su última aparición. La influencer asistió al séptimo aniversario del Grupo Izen y tras posar en el photocall habilitado se sinceró sobre la salud del torero. «La recuperación está siendo bastante buena, mejor de lo que parecía», comentó en un primer momento. «Es un dolor intenso porque al final se ha partido el húmero, pero mi padre es fuerte y puede con todo», añadió acerca del incidente que lo mantiene alejado de la esfera pública.

También se pronunció sobre el hecho de que Ortega Cano viaje en el metro. «Pero ¿por qué no puede ir en el metro? El metro es mucho mejor que ir en coche con el tráfico de Madrid. Le pillaba al lado, era una parada y no había taxi donde estaban ellos, entonces lo cogió. La mala suerte es lo que pasó de las escaleras mecánicas y el parón, entonces al caerse la gente encima pues cayó con el hombro y se hizo daño», explicó.

Gloria Camila posando en un evento. (Foto: Gtres)

«El metro alguna vez lo hemos cogido todos y no pasa nada», continuó Gloria. «Es un susto que no te lo esperas, pero da más impresión cómo estaba a lo que luego ha sido. No hay que operar y está el hueso limpio», prosiguió. Gloria Camila comentó también que José Ortega Cano está siguiendo las indicaciones médicas para recuperarse lo antes posible. «Ahora reposo, revisiones y luego fisioterapia poco a poco», contó al mismo tiempo que aclaró que el diestro está «bien». «No está deprimido», puntualizó.

José Ortega Cano en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La caída de José Ortega Cano

José Ortega Cano recibió el alta hospitalaria el 1 de octubre tras haber sido ingresado de urgencia después de sufrir una aparatosa caída por las escaleras del metro de Madrid. Según desveló Javier de Hoyos en Ni que fuéramos Shhh, el torero se encontraba acompañado por Marina, su mujer de confianza. «Sus familiares están preocupados, temen que le puedan operar. Se va a acercar toda la familia. Se encuentra bien, pero ha tenido un golpe muy gordo», contó el comunicador.

Hasta el Hospital Universitario Infanta Sofía se trasladaron varios miembros de la familia de José Ortega Cano, como su hija Gloria Camila para estar a su lado tras el aparatoso accidente que, afortunadamente, ha quedado en un susto.