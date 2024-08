José Ortega Cano ha hablado en exclusiva con LOOK después de salir a la luz el incidente que protagonizó el pasado domingo, 18 de agosto, alrededor de las 19:00 horas. El torero tenía una cita con los amantes del mundo del toro en la Plaza de Toros del Provencio, provincia de Cuenca.

El cartel lo protagonizaba una imagen del maestro, anunciando así que Ortega Cano era el fichaje estrella del festival taurino en el que se conmemoraron los 50 años de su alternativa.

José Ortega Cano toreando. (Foto: Gtres)

Con autoridad, el maestro arrancó la faena. Con el capote de lado a lado parecía que todo iba según lo previsto hasta que en el citado enclave se vivió un momento de máxima tensión cuando el animal tuvo un arrebato de fuerza. Escena que pilló por sorpresa al diestro. El toro llegó a desplazar varios metros a José Ortega Cano hasta que le tiró al suelo. En ese preciso instante sus compañeros salieron a socorrerle.

Unas imágenes que emitió el programa Y ahora Sonsoles, quien también pudo hablar con una testigo que indicó que José Ortega Cano debería retirarse debido a la edad que tiene. Ahora, tras conocerse la descrita situación, Ortega Cano ha atendido con la amabilidad que tanto le caracteriza a este digital.

José Ortega Cano, en Las Ventas, Madrid. (Foto: Gtres)

El testimonio de José Ortega Cano

Nada más descolgar el teléfono, José Ortega Cano nos confirma que se encuentra bien y que no tiene «ningún problema». «Fue un golpe…», ha añadido. Después, ha confesado que le duele un «poquito el lugar de la pierna, pero nada…», ha destacado.

José Ortega Cano, toreando. (Foto. Gtres)

Para confirmar que su estado de salud es óptimo este lunes pasado, 19 de agosto, asistió a una revisión médica. Asegura que le han realizado unas radiografías para verificar que todo esté correcto. «No hay nada de qué preocuparse», ha insistido, en tono tranquilo.

Sobre su retirada

Por otro lado, también durante la conversación con LOOK, el maestro se ha sincerado sobre si estaría o no pensando en retirarse de manera definitiva de los ruedos, dado que ha recibido críticas por ello. «No es seguir o dejar de seguir. Yo me siento bien físicamente. Me siento muy bien. Tengo la mente perfectamente», nos ha revelado con serenidad.

José Ortega Cano, en la plaza de toros. (Foto: Gtres)

«Yo no pretendo torear de temporada. Torearé cuando yo me vea bien», ha recalcado. «Me dio una voltereta está dentro de lo posible», ha puntualizado sobre el episodio que vivió hace unos días en Cuenca.

Ortega Cano también nos ha confesado que durante toda su vida ha practicado mucho deporte para mantenerse en forma. «Yo me cuido mucho en el sentido de la alimentación, del deporte, de todo…», ha dado a conocer. «Y bueno, si tienes un golpecito o una lesión también es parte la vida misma», ha proseguido. De esta manera, el diestro planta cara a los comentarios negativos que ha recibido después de haber regresado a los ruedos de manera puntual.