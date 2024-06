José Fernando ha sido imputado por un presunto delito de estafa relacionado con la venta de vehículos que se remontaría al año 2020, momento en que habría vendido trece coches a través de Medelauto Express S.L., una sociedad administrada por él mismo, junto a su primo Paco Ortega, para realizar préstamos utilizando vehículos como avales. En la misma causa, estaría también implicado el hijo del hermano homónico de José Ortega Cano. El diestro, precisamente, ha sido el último en pronunciarse al respecto de lo sucedido.

José Ortega Cano ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su casa en Madrid, en la tarde de este martes. Preguntado expresamente por la última polémica de su hijo, el torero se ha mostrado muy esquivo y nervioso con la información, lo que le ha hecho estallar ante las cámaras. «Eh, José Fernando, si ustedes quieren saber de verdad, no tiene nada que ver. José Fernando no tiene nada que ver. José Fernando depende de otras cosas. Él no sabe nada de nada. No sabe nada de nada», ha comenzado diciendo. «O sea, ¡Hagan el favor de no hablar de José Fernando! Es una persona que necesita ayuda ¿Vale?», ha añadido.

José Ortega Cano, en las inmediaciones de su casa en Madrid. (Foto: Gtres)

Con estas palabras, José Ortega Cano ha defendido la inocencia de su hijo, al tiempo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la situación actual del joven. José Fernando, cabe recordar, lleva desde el año 2017 ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en la madrileña localidad de Ciempozuelos, a consecuencia del espiral de malas compañías y la severa adicción a las drogas que desarrolló tras la muerte de Rocío Jurado, en junio de 2006. Si bien parecía que iba a ser dado de alta a finales del verano pasado, finalmente las autoridades decidieron prolongar su estancia en el centro y, a día de hoy, no se ha hecho pública su fecha de salida, en caso de que la haya.

La investigación contra José Fernando y su primo se ha abierto por la vía penal, por lo que de ser finalmente procesados y declarados culpables, podrían jugarse incluso una pena de prisión. Por el momento no han trascendido demasiados detalles acerca de la resolución de la causa, aunque sabemos que José Fernando acudió hace varias semanas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Madrid para declarar como imputado. Lo hizo acompañado de su abogada y de su hermana, Gloria Camila, quien le brindó su apoyo incondicional.

José Ortega Cano, en las inmediaciones de su casa en Madrid. (Foto: Gtres)