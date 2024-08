Las imágenes de Rocío Jurado que han emocionado a Gloria Camila: "Acabo de morir de amor"

Gloria Camila ha compartido unas imágenes inéditas de su madre, la histórica cantante Rocío Jurado. Lamentablemente la artista falleció cuando los hijos que tuvo con José Ortega Cano eran muy pequeños, pero estos le siguen recordando con una gran intensidad. Gloria ha aprovechado su influencia en redes sociales para compartir un vídeo que hasta la fecha no había visto la luz.

La influencer acumula más de 800.000 seguidores en su cuenta de Instagram, así que la noticia no ha tardado en dar la vuelta al país. Gloria ha acompañado su publicación de unas emotivas palabras: «Acabo de morir de amor. Mamá y Carmen. Las amo».

Las imágenes que ha publicado Gloria Camila. (Foto: Instagram)

Rocío Jurado murió a causa de un cáncer cuando su hija Gloria tenía 10 años. La joven ha notado mucho su ausencia, aunque siempre ha dejado claro que su padre hizo una labor estupenda. José Ortega Cano se quedó solo con dos niños y se esforzó al máximo por darles la mejor educación. En una de sus entrevistas, la creadora de contenido agradeció públicamente el comportamiento que tuvo el torero.

«Mi padre hizo de madre y de padre de maravilla», comentó con orgullo. La relación entre Gloria y José es estupenda. Perfecta. El diestro tiene 70 años y actualmente está lejos de los medios de comunicación, pero ha atravesado etapas delicadas, sobre todo cuando tuvo su famoso accidente o cuando Rocío Carrasco protagonizó el documental Contar la verdad para seguir viva en Telecinco.

La bonita relación de Gloria Camila con sus padres

Gloria siempre ha dejado claro que guarda un recuerdo inmejorable de Rocío Jurado. Lamentablemente no tiene buena relación con su hermana Rocío Carrasco, hija mayor de la cantante. Sin embargo, intenta que su familia permanezca unida para rendir tributo a la memoria de la Más Grande.

La influencer trabajó en de colaboradora en Telecinco durante mucho tiempo. En esta etapa participó en el programa Volverte a ver y quiso poner en valor el gran gesto que tuvo el entorno de Rocío Jurado. Tanto ella como su hermano José Fernando eran pequeños, así que el clan intentó que no fueran conscientes de la gravedad del estado de la cantante.

«Mi familia no quería que fuésemos conscientes. No nos contaron nada hasta el día en el que falleció. A la mañana siguiente mi tía y mi prima me dijeron que había una nueva estrella en el cielo», declaró en el citado espacio.

A partir de ese instante José Ortega Cano y su hija formaron equipo y nunca se han separado. Se han apoyado mutuamente y han demostrado que no hay nada que les pueda separar.

La nueva vida de Gloria Camila lejos de la televisión

Después de su paso por Telecinco estuvo un tiempo retirada de la pequeña pantalla, pero Gloria tiene mucho talento para trabajar en televisión y finalmente terminó fichando por Antena 3, concretamente por Espejo Público. Estuvo ejerciendo de colaboradora en la sección que presenta Gema López, Más Espejo.

Todo parecía ir bien, pero de un momento a otro Gloria Camila desapareció de la parrilla de Atresmedia. Un conocido medio aseguró que no le habían renovado, pero hay versiones distintas a la hora de hablar de este movimiento. Lo único contrastado es que la hermana de Rocío Carrasco se centró en su proyecto más personal: una empresa llamada Bakkus.

Gloria es una gran amante de la moda y aprovechó esta pasión para fundar una empresa junto a otras dos socias. Como no podía ser de otra forma, este negocio no estuvo exento de críticas. Le acusaron de poner precios demasiado caros e incluso se puso en duda la calidad de los productos que vendía.