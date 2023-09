Tamara Falcó e Íñigo Onieva ¿viviendo con Isabel Preysler?

Iñigo Onieva ha reaparecido ante los medios, el pasado miércoles, con un rostro serio y mostrándose completamente blindado antes los rumores que confirman que Tamara Falcó podría estar instalada en Villa Meona junto a su madre. Pese a que, normalmente, el empresario saluda o intercambia algún tipo de declaración con las cámaras, en esta ocasión, el silencio ha sido su gran aliado. Cabe destacar que las preguntas de las reporteras ante estas conjeturas vienen como consecuencia de las últimas declaraciones que dio Isabel Preysler hace tan solo unos días.

Iñigo Onieva en Madrid/ Gtres

La socialité acudió a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid y, sin tapujos, confesó a los periodistas encargados de cubrir el evento que, efectivamente, la marquesa de Griñón está viviendo con ella en su residencia madrileña. Las palabras de Isabel no han dejado indiferente a nadie y, sumado al cambio de actitud de Iñigo Onieva en la escena pública, LOOK ha podido certificar que los movimientos de los recién casados son, cuanto menos, extraños ya que, después de la confesión de Isabel, la pareja podría estar instalada en Villa Meona hasta nueva orden. Pero ¿cuáles son los puntos que justifican dicha información?

Por todos es sabido que, tras subirse al altar el pasado 8 de julio, el matrimonio estaría a punto de comenzar una nueva etapa mudándose juntos a su primer ‘nido de amor’ como marido y mujer. Varios medios digitales se han hecho eco de que la casa escogida por la pareja estaría en obras y que, en breves, estaría lista para que entraran a vivir. De acuerdo con lo informado por esRadio, el anterior piso donde vivieron sus primeros años de noviazgo se convertiría en la oficina donde resolverían todo tipo de asuntos laborales a partir de ahora.

Pero más allá de sus planes futuros, lo cierto es que dónde están instalados tras vivir su idílica luna de miel es todo un misterio. Conforme a los seguimientos que les han hecho los periodistas asfálticos hemos podido saber que Tamara no ha acudido en ningún momento al piso que compartía con su marido en el centro de Madrid. Pero esto no es todo, y es que hace tan solo unas semanas, después de asistir a El Hormiguero para cumplir con su contrato televisivo, la aristócrata no regresó a la residencia que compartía en la capital con Iñigo, dirigiéndose a la casa de su madre tras su jornada laboral.

Tamara Falcó e Isabel Preysler en una premier / Gtres

Por otro lado, su visita a una famosa clínica de fertilidad de Madrid acaparó varios titulares de la crónica social del país. Y es que, aparte de evidenciar sus intentos de debutar como padres, se escapó un detalle que podría aclarar el misterio de dónde están viviendo actualmente. Los reporteros siguieron a la pareja y confirmaron que llegaron por separado. Mientras que Tamara acudía al centro desde la casa de Isabel Preysler con el chófer contratado de su progenitora, Iñigo lo hacía desde otro lugar desconocido con su propia moto.

Sin duda, pese al hermetismo con el que intentan tratar el asunto Tamara e Iñigo, todo apunta a que mientras esperan poder instalarse en su nuevo hogar, el matrimonio estaría viviendo temporalmente con Isabel Preysler. Un movimiento que también hace en ocasiones Ana Boyer y Fernando Verdasco.