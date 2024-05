Queda apenas una semana para que Will Smith reaparezca en El Hormiguero luego de varios años sin dejarse ver por el programa de Antena 3, marcados principalmente por su tortazo a Chris Rock en la 94.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el 27 de marzo de 2022, después de que el cómico hiciera un chiste sobre su ex mujer, la también actriz Jada Koren Pinkett Smith. El actor acudirá al plató, además de para reunirse con su gran amigo Pablo Motos, con motivo de promocionar su nuevo trabajo, Bad Boys: Ride or Die. Una película diriga por Adil El Arbi & Bilall que se estrenará en cines el próximo mes de junio por Sony Pictures, bajo el sello Columbia Pictures.

Fue el pasado lunes cuando Pablo Motos anunció a bombo y platillo el retorno de Will Smith a su programa. Aunque no estaba previsto que lo dijera, ya que el equipo del mítico actor no quería que se hiciera público por el momento, el presentador de televisión no se pudo resistir a la noticia y terminó por dar todos los detalles de la nueva visita del actor a El Hormiguero. «¿Lo puedo decir?», preguntó Motos a Jorge Salvador, el productor ejecutivo del programa. «No, no lo digas. Nos han pedido que no lo digamos todavía, pero eres un ansias», expresó éste último. Pero lejos de seguir las directrices del programa, Pablo Motos procedió a anunciar al invitado en cuestión. «Se van a enfadar un poco, pero es que es muy importante esto porque la próxima semana vuelve a El Hormiguero: él, el mejor. ¡Will Smith!».

