Fue el pasado 2 de abril cuando se cumplió un año desde que Will Smith (54) dimitiera de la Academia de Hollywood por su polémica agresión a Chris Rock (58) en la 94.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el 27 de marzo de 2022, después de que el cómico hiciera una broma (pesada o no) sobre la cabeza rapada de la esposa del veterano actor, Jada Pinkett (51), quien se conoce que se afeita la cabeza desde el año 2021 debido a la alopecia areata, una enfermedad que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo, o de la barba.

«Renuncio a ser miembro de la Academia y aceptaré cualquier otra consecuencia que el Consejo considere apropiada. El cambio lleva tiempo y me comprometo a trabajar para garantizar que nunca más la violencia se imponga a la razón. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis querido amigos, los asistentes y a los espectadora de todo el mundo desde sus casas», expresó el actor de Soy leyenda.

El episodio supuso un antes y un después en la trayectoria personal y cinematográfica del actor que, además de ser vetado por la organización estadounidense, de sus actos, durante diez años -de ahí que no acudiera a la última edición celebrada de la entrega de estos galardones-; desde entonces, se ha mantenido alejado del foco mediático. De hecho, no fue hasta ocho meses después de protagonizar el altercado, que Will Smith se dejó ver públicamente. Lo hizo con motivo del estreno de la película Emancipation, que protagoniza junto a Ben Foster (42), Mustafa Shakir (46) o Ronnie Gene Blevins (45), entre otros.

Entonces, el actor habló sobre lo sucedido para el medio británico The Daily: «Era una rabia que tenía contenido desde hace mucho tiempo. Esto no justifica mi comportamiento en absoluto. Lamento todo lo que pasó porque no es la clase de hombre que quiero ser», expresó. «Mi gran esperanza es que mis acciones no penalicen al equipo. Espero que esta historia pueda llegar a los corazones de la gente para que reconozcan el gran talento de los artistas que hay en esta película», agregó el actor.

Después hemos podido ver al actor en escasas ocasiones. La última, el pasado 1 de marzo en la ceremonia de los AAFCA Awards 2023, los galardones que entrega la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos, donde recogió el Premio Beacon junto al director Antoine Fuqua (57) por su trabajo precisamente en la citada película original de Apple TV+. Allí, Will Smith pronuncio el que fue su primer discurso tras este año tan convulso en su carrera.

En la actualidad, el interprete de Siete almas o En busca de la felicidad, estaría trabajando, según GQ México y Latinoamérica, en cinco proyectos que verán la luz próximamente. En primer lugar, Bad Boys 5, la nueva entrega en la franquicia que Smith protagoniza con Martin Lawrence (57) que, se encuentra en pre-producción desde enero. Asimismo, se espera el regreso de uno de sus mayores éxitos -ingresó 585,4 millones de dólares en cines frente a un presupuesto de 150-, Soy Leyenda 2.

A estos proyectos les seguirían, Brilliance, una cinta basada en la novela del mismo nombre, Fast and Loose, una producción para Netflix dirigida en primera instancia por David Leitch (47); y el remake del clásico Planes, Trains and Automobiles, con Steve Martin (77) y John Candy, que protagonizaría junto a Kevin Hart (43), según el citado medio.