Este domingo se celebraba en el Recinto Ferial de IFEMA situado en Madrid la novena entrega de los conocidos Premios Platino. Hasta este enclave se acercaron numerosos rostros conocidos, entre ellos el de Carlos Bardem. En conversación con una periodista de la agencia Gtres, el guionista hablaba sobre cómo vivió la nominación de su hermano, Javier Bardem y de la de Penélope Cruz en los Premios Oscar 2022. Era entonces, cuando se pronunciaba sobre el acontecimiento que empañó los galardones: la bofetanda de Will Smith a Chris Rock por una broma a su mujer, Jada Pinkett.

Muy contundente, el actor dejaba clara su postura ante lo ocurrido. “Will Smith es un machista y un imbécil”, confesaba. Sin embargo, no quiso entrar en más detalles, pero por lo que se puede apreciar en las imágenes, no está para nada a favor del intérprete de Soy leyenda.

Ha pasado un mes desde que Smith propinara una bofetada en directo al conductor de los Premios que se celebraron el pasado 29 de marzo en el mítico el Teatro Dolby de Los Ángeles. Un chiste sobre el cabello rapado de Jada no sentó nada bien al actor, que no dudó en levantarse de su butaca para dirigirse al escenario para agredir a Chris Rock que se quedaba completamente en shock tras lo ocurrido.

Pese a que los allí presentes vivieron este acto de violencia, la gala transcurrió con total normalidad. De hecho, Will Smith se proclamaba ganador de la estatuilla dorada gracias a su larga trayectoria en el séptimo arte.

Es necesario mencionar que, Jada Pinkett no luce este peinado por estética, sino por una enfermedad, ya que padece alopecia femenina. En 2018 confesó en el programa Red Table Talk que convive con esta dolencia de la que se muestra orgullosa. Tanto es así que, la revista People sacó a la luz un Tik Tok que realizó en el que hizo unas declaraciones muy sinceras. “Estate orgullosa de tu corona #iamnotmyhair #hairjourney”. Siendo una mujer negra y lidiando con el pelo en Hollywood, en la época en la que me crié, tener tu pelo lo más europeo posible era siempre la cosa, y eso fue realmente un reto, ya sabes, porque me gustaba mi pelo salvaje y rizado”, comentó.

El perdón de Will Smith

Unos días después de este acontecimiento, concretamente el 29 de marzo, Will Smith se pronunciaba a través de las redes sociales a golpe de comunicado. «Mi comportamiento en los Oscar fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué», comenzó explicando.

«Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», finalizó.