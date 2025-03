Eugenia Osborne habla sobre el estado de salud de Bertín

Eugenia Osborne ha hablado sobre el estado de salud de su padre, Bertín Osborne. La hija del intérprete de Noches de San Juan ha acudido este 25 de marzo a un evento de la marca Hoss Intropia celebrado en Madrid. En el marco de esta cita ha resuelto una duda que le han planteado los periodistas que cubrían el evento.

Y es que se va a realizar la presentación de Tu cara me suena, espacio en el que el artista participará. Sin embargo, no acudirá a esta cita, algo que ha provocado una vorágine de reacciones. En un principio, Eugenia ha indicado que no le pasaba nada al cantante para no asistir a este acto al que sí asistirán otros participantes del formato de Antena 3.

Eugenia Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

«Le vi la semana pasada y estaba perfectamente, entonces no sé qué puede ser, la verdad», ha señalado. Sin embargo, cuando los reporteros le han indicado la fecha de la presentación ha recordado que Bertín Osborne tiene una cita médica. «No es por ningún problema, pero bueno tiene unos exámenes médicos y no podía cambiarlos», ha indicado. «Es una revisión rutinaria, sí. Nada preocupante», ha añadido.

Tras aclarar el motivo por el que Bertín tendrá que ausentarse de la presentación del espacio musical, Eugenia Osborne ha revelado más detalles sobre cómo está afrontando el artista este nuevo reto profesional. «Está muy contento. Se lo está pasando muy bien. El otro día cuando hablé con él me dijo que se estaba riendo un montón con los concursantes que hay ahí que, de hecho está Manu Baqueiro que yo lo conozco desde hace mucho tiempo y me dijo que estaban todo el día juntos», ha contado.

El presentador y Cantante Bertín Osborne y Eugenia Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

Al margen de lo mencionado, ha reaccionado a las declaraciones de Gabriela Guillén en las que la empresaria asegura que no ha estado bien económicamente. Sin embargo, se ha limitado a decir que sobre ese tipo de temas «no habla». De esta manera, ha vuelto a hacer gala de su habitual discreción.

Cabe destacar que, recientemente, Gabriela indicaba en una entrevista que ha pasado por momentos financieros duros «como las pasadas Navidades». «Me quedé con las cuentas a cero y fue una sensación muy mala porque me angustiaba pensar que no iba a poder comprar ni la leche de mi hijo», expresó en Informalia. De hecho, durante la jornada Guillén ha reaparecido y ha aclarado en qué punto se encuentra. «Estoy trabajando», ha expresado. Después ha asegurado que el negocio que regenta, Duomar, salud y bienestar, que inauguró el pasado mes de octubre «va muy bien».