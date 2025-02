Eugenia Osborne responde a las últimas palabras de Gabriela Guillén: "No soy una maleducada"

La situación que atraviesan Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha ocupado horas en televisión, bloques enteros en la radio y portadas de muchas revistas. El presentador ha tardado, pero finalmente ha reconocido al hijo de Gabriela, aunque todavía hay una sentencia pendiente. Mientras tanto, ha dado un paso adelante y está dispuesto a verle en persona, al menos eso es lo que dice Guillén. Esta última también ha contado que se cruzó con Eugenia Osborne en el parque de El Retiro de Madrid, pero reconoce que no se saludaron.

«El otro día me crucé con Eugenia en la calle, nos cruzamos en medio. Y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada», ha comentado la ex pareja de Bertín Osborne. La hija del cantante ha dado un paso adelante para responder a estas palabras, asegurando que no se dio cuenta de que Gabriela estaba allí. De haberlo sabido, según dice, no habría tenido ningún problema en acercarse para saludarla.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

«Sí, estuve este fin de semana, pero la verdad es que no la vi», ha comentado delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Después ha dejado claro que, cuando vuelvan a coincidir, hablará con ella amablemente, descartando así conflictos y tensiones. «Eso no va a haber ningún problema, por supuesto. No soy una maleducada».

Eugenia Osborne ha perdido una ocasión perfecta para conocer a su hermano. No obstante, es posible que el encuentro se produzca más pronto que tarde, pues Bertín está cada vez más convencido y quiere pasar tiempo con el bebé. «Si lo quiere ver, ya es hora. Ha pasado tiempo y se ha perdido mucho», ha contado Gabriela.

La reaparición de Eugenia Osborne

Eugenia es uno de los rostros más destacados de la crónica social, pero su trayectoria siempre ha estado marcada por la discreción. Huye de todos los conflictos y nunca participa en ningún revuelo, pues su respuesta siempre es la más cordial.

Ha reaparecido en Madrid, justo antes de participar en un evento de moda que se celebraba en la capital. Lo cierto es que en un primer momento andaba perdida, pues no sabía a qué hacía referencia la reportera que le ha preguntado por las declaraciones de Gabriela Guillén. «Mira, la verdad es que no sé de lo que me estás hablado, no tengo ni idea».

Eugenia Osborne en el estreno de ‘Vaiana 2’. (Foto: Gtres)

Después de ubicarse, ha asegurado que no se enteró de que Gabriela estaba paseado por la misma zona que ella: «Yo no soy consciente de nada, la verdad». También ha dejado claro que, pase lo que pase, estará al lado de su padre, pues ella no es nadie para tomar decisiones en su nombre y respeta todos los pasos que dé en un futuro. «Bueno, lo que diga él. Es su vida, así que lo que haga me parecerá bien».

Para terminar le han preguntado si tiene ganas de pasar tiempo con su nuevo hermano, pero se ha negado a responder recordando: «De ese tema no hablo, lo siento. Lo que tengan que decir ellos, lo dirán». De esta forma, ha zanjado la polémica.