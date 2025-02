Eugenia Osborne responde impasible al ataque de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén ha dejado claro que no quiere tener ningún tipo de relación con Bertín Osborne. Así lo ha expresado recientemente ante los micrófonos de Gtres, donde ha señalado que, hasta la fecha, ni el cantante ni su familia han conocido al pequeño. «No hay relación ni quiero. Está todo igual y, cuando su señoría lo determine, tendremos que dar el segundo paso, que es el convenio regulador», sentenciaba. Con estas palabras, por primera vez la paraguaya ha puesto en el punto de mira a la familia paterna de su hijo. Un gesto que, como era de esperar, ha generado una gran expectación por conocer la reacción del clan Osborne. Siendo Eugenia Osborne la primera en pronunciarse.

En las inmediaciones de su casa Eugenia ha vuelto a optar por la discreción, intentando mantenerse al margen de las mencionadas declaraciones de Guillén. «Ya sabéis que yo no hablo de ese tema. De verdad que no voy a entrar en eso», decía ante las preguntas de los reporteros.

Eugenia Osborne. (Foto: Gtres)

Así, sin entrar en mayores detalles, Eugenia Osborne ha preferido no pronunciarse sobre el motivo por el que todavía, a día de hoy, no ha dado el paso de conocer a su hermano. Y es que, a pesar del gran revuelo generado durante el último año, la resolución judicial dictamina que Bertín Osborne es el padre del pequeño. Aunque cabe recordar que el presentador de Mi casa es la tuya ya lo reconoció meses antes a través de un comunicado en el que anunciaba que se comprometía a dar «el mejor futuro para el bebé», intentando así «normalizar la relación con la empresaria». Sin embargo, a juzgar por las últimas declaraciones de Gabriela, esa relación parece estar completamente rota y no tiene ningún tipo de intención de retomarla.

El proceso judicial de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Fue el pasado 22 de enero cuando se celebró el juicio por la paternidad del hijo que tienen en común Gabriela y Bertín. A su salida, la empresaria confirmó que «se había hecho justicia» tras conocerse que el juez había reconocido legalmente la paternidad del cantante. Por ahora, el proceso sigue en curso y, de momento, todavía no se ha dictaminado la cuantía de la pensión que Bertín deberá pagar en concepto de manutención. «Lo notificará el abogado cuando esté listo, y luego se dará el siguiente paso. De momento no se ha hablado nada», reveló Guillén.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Gabriela también ha solicitado que su apellido vaya antes que el del padre. «No es una cosa que él quiera o no, es lo que diga el juez y por eso se ha llevado todo el procedimiento y él está conforme con la decisión del juez», concluía.