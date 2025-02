Gabriela Guillén ha estallado. La empresaria ha reaparecido en Madrid y se ha sincerado al ver a los medios de comunicación. Entre otras cosas, ha asegurado que no mantiene ningún tipo de relación con Bertín Osborne, padre de su hijo. «Ni quiero», ha dicho tajante. Con estas palabras marca distancia con el cantante. En el marco de esta intervención, Guillén también se ha pronunciado sobre si el intérprete de Noches de San Juan conoce al pequeño que tienen en común. «Ni él ni su familia», ha expresado.

Por otro lado, Gabriela ha comentado que no hay más movimientos por ahora. «Está todo igual y cuando su señoría determine, tendremos que hacer el segundo paso, que es el convenio regulador», ha revelado.

Gabriela Guillén en un evento. (Foto: Gtres)

¿Abierta al amor?

Sobre si está o no abierta al amor, Gabriela Guillén también se ha pronunciado. «No tengo ningunas ganas. Tengo que trabajar en Duomar y en mi clínica, no tengo tiempo para nada. Si aparece, pues aparecerá…», ha sentenciado.

El apellido del hijo que tienen en común

Estas declaraciones tienen lugar unos días después de que hablara sobre el apellido que llevará el hijo que tiene en común con Bertín. La fisioterapeuta lo tiene claro e irá primero el suyo. «No es una cosa que él quiera o no, es lo que diga el juez y por eso se ha llevado todo el procedimiento y él está conforme con la decisión del juez», contó.

Bertín Osborne en un evento. (Foto: Gtres)

El proceso judicial en el que se encuentran Gabriela y Bertín sigue su curso y de momento no se ha tocado uno de los temas más importantes, la pensión que el cantante pagaría a la madre de su último hijo en concepto de manutención. «Todavía no se ha hablado porque esto conlleva una burocracia y tienen que pasar unos días. Lo notificará el abogado cuando esté listo, y luego se dará el siguiente paso. De momento no se ha hablado nada», dijo Gabriela sobre este asunto.

El juicio

Fue el pasado 22 de enero cuando se celebró el juicio por la paternidad del hijo que tienen en común y que nació el 31 de diciembre de 2023. A pesar de que el artista reconoció públicamente al pequeño, Guillén decidió seguir adelante con la demanda. A su llegada a los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, la fisioterapeuta se mostró seria y evitó hacer declaraciones a la prensa.

A su salida, una vez finalizó el juicio, Gabriela Guillén confirmó que se había comprobado la paternidad del cantante. «Se ha hecho justicia», contó. También recalcó que no esperaba «nada» por parte del presentador. «Me gustaría estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz que es lo que se merece», añadió.