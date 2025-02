Bertín Osborne: las imágenes de un padre presente en el 18 cumpleaños de su hijo Kike

Kike Osborne, hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, ha cumplido 18 años. Es el motor de la fundación que lleva el nombre del presentador, de hecho ahora que es mayor de edad será él quien protagonice este proyecto tan importante. El ex matrimonio anunció su separación en 2021, pero nunca han tenido problemas públicos y entre ellos hay buen conexión. Ese es el motivo por el que Bertín se ha desplazado hasta la fiesta que Fabiola ha organizado para celebrar el cumpleaños de Kike.

La modelo ha publicado una serie de imágenes que demuestran que el cantante ha estado presente en el evento. Ha acompañado este post de un emotivo mensaje: «Mi vida, felices 18. Llegaste al mundo haciendo ruido y así sigues. Te amo, mi gran maestro de vida. Que dios te bendiga». Ya hay más de 33.000 usuarios que han apretado el botón de ‘me gusta’ y algunos rostros tan conocidos como Elsa Anka han reaccionado. «Felicidades Kike. Eres más bonito que para qué», ha escrito la comunicadora.

Bertín Osborne en el cumpleaños de Kike Osborne. (Foto: Instagram)

Bertín Osborne se ha refugiado en Sevilla. Tiene una finca situada en la localidad de Alcalá de Guadaira que le ha servido como búnker durante sus conflictos con Gabriela Guillén, madre de su último hijo. No obstante, el artista viaja a la capital siempre que puede e intenta pasar tiempo con su entorno. Carlos y Kike, los jóvenes que tuvo junto a Fabiola, residen en el centro de Madrid y llevan una vida tranquila.

Bertín y Fabiola se reúnen en los momentos importantes, de hecho siguen haciendo algunos proyectos juntos y hace unas semanas posaron en la portada de una conocida revista. Están unidos, pues saben que lo único importante es el bienestar de la familia que formaron. La modelo también tiene buena sintonía con las hijas de Osborne: Eugenia, Claudia y Alejandra, quienes adoran a su hermano Kike. En otros cumpleaños han estado presentes durante la fiesta, así que no sería de extrañar que hubieran participado en la mayoría de edad.

El silencio de Fabiola Martínez

Para evitar los problemas, Fabiola Martínez ha pensado que lo mejor es guardar silencio cuando le preguntan por el bebé de Gabriela Guillén. Considera que lo más acertado es mantenerse al margen y ha explicado el motivo delante de las cámaras de la agencia Gtres: «No, no es que me aburra, pero estamos hablando de la vida de un menor que el día de mañana puede ver todo esto y nadie tiene el derecho de opinar ni de meterse. Solo sus padres».

Fabiola Martínez, Bertín Osborne y Kike Osborne. (Foto: Gtres)

La modelo ha dejado claro en más de una ocasión que apoyará a Bertín Osborne en todo lo que decida, pero no va a forzar ninguna situación. Por eso no dirá nada a sus hijos para que conozcan a su hermano, tendrán que ser ellos los que decidan si quieren dar el paso. Eso sí, adopten la postura que adopten, siempre contarán con el respaldo de Martínez.

Cuando le preguntan por el juicio de Gabriela y Bertín responde: «Es que no tengo nada que decir de eso». El presentador tampoco quiere hacer comentarios al respecto y Guillén se ha limitado a aclarar que todo está en orden y que no hay ningún conflicto abierto. No obstante, habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación y poder analizar el comportamiento del cantante.