Bertín Osborne no querría que su hijo con Gabriela Guillén heredara su apellido, aunque la fisioterapeuta lo tiene claro: «No es una cosa que él quiera o no, es lo que diga el juez y por eso se ha llevado todo el procedimiento y él está conforme con la decisión del juez, así que no sé por qué han sacado eso». El proceso judicial sigue su curso y de momento no se ha tocado uno de los temas más importantes, la pensión que el cantante pagaría a la madre de su último hijo en concepto de manutención: «Todavía no se ha hablado porque esto conlleva una burocracia y tienen que pasar unos días. Lo notificará el abogado cuando esté listo, y luego se dará el siguiente paso. De momento no se ha hablado nada».

Gabriela Guillén con su hijo. (Foto: Gtres)

La empresaria se dispone a entrar en el coche de camino al trabajo y concluye: «Estoy afónica, estoy fatal, pero bueno tengo que ir a trabajar, hacer cosas del niño… Enferma o no, hay que trabajar». Hace unos días confesaba que «el apellido de mi bebé es Guillén como su madre, de momento. Cuando se haga el cambio, pues es que me informarán, supongo, de cómo será el apellido. Pero aquí todavía no se ha hablado nada de eso», algo que el juez ya habría cambiado. Bertín Osborne no ha dado muchas declaraciones sobre su último hijo, aunque a finales del pasado año explicaba a ABC cómo estaban las cosas con Gabriela: «Estamos en camino de normalizar las cosas. No es que no nos hayamos vuelto hablar en la vida, nosotros hablamos en plan absolutamente bien y estupendo. En persona no nos hemos visto pero nos comunicamos, este domingo pasado por ejemplo hablamos. No es que yo me haya quitado de en medio y no quiera saber nada. No, es verdad, para nada», se defendía.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

La opinión de Fabiola Martínez

El cantante y su ex mujer mantienen muy buena relación y la venezolana siempre ha alabado su papel como padre de sus dos hijos, Carlos y Kike. La modelo explicó que Bertín le había explicado su decisión antes de hacerla pública: «Fui súper natural y le dije que respeto sus decisiones y poco más. Me dijo lo que ponía en el comunicado y ya está. Es su vida, yo ahí ni pincho ni corto, en mí no va a encontrar a la tercera en discordia».

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Fabiola explicó que la noticia de la nueva paternidad de su ex marido no le hacía estar «ni contenta ni triste», ya que «no tiene nada que ver conmigo, es un tema suyo». Desveló que Bertín la llamó para contarle su decisión «por lo que respecta a los niños», haciendo referencia a los dos hijos que tienen en común.