El importante cambio de actitud de Bertín Osborne desde que se supo que iba a ser padre

El miércoles 12 de julio de 2023 es una fecha que Bertín Osborne tardará en olvidar. Fue el día que eligió una conocida revista para anunciar que el presentador iba a tener un hijo con Gabriela Guillén, quien había sido su pareja durante unos meses. La información pilló a todos desprevenidos, pues el público era consciente de que esta historia de amor había terminado. Las especulaciones no tardaron en llegar y con ellas se generó un fenómeno mediático que situó al presentador en el centro de la polémica. Su actitud ha cambiado mucho y a continuación repasados las fases que ha atravesado.

Negación y dudas

Lo primero que hizo Bertín Osborne fue dejar claro que no iba a ejercer de padre. Reconoció abiertamente que tener un bebé no entraba dentro de sus planes y también recalcó que iba a someterse a unas pruebas de paternidad porque tenía otros hijos y consideraba que era la opción más responsable. Durante todo este tiempo estuvo recluido en Sevilla, en la finca donde se instaló tras separarse de Fabiola Martínez.

La finca de Bertín Osborne en Sevilla. (Foto: Instagram)

La actitud de Bertín Osborne no le sentó bien a Gabriela, quien no entendía que su ex pusiera en duda la paternidad del niño que estaba esperando. Se desató así una guerra que dio un giro de 180 grados cuando el artista publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Defensa a Gabriela Guillén

A pesar de que Gabriela Guillén estaba muy enfadada con él, el presentador dio un paso adelante y comunicó en su cuenta de Instagram algo importante. Confirmó delante de su ejército de seguidores que había mantenido «una relación de muchos meses» con la empresaria, desmintiendo así a aquellos que apuntaban a que únicamente habían tenido un romance pasajero.

Montaje de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

Bertín defendió a Gabriela, pues había algunos que le estaban acusando de ser una aprovechada. No obstante, se mantuvo en su línea y no reconoció al bebé hasta que intervino su amigo El Turronero.

El ‘no’ de Bertín Osborne

Bertín Osborne lleva muchos años trabajando en los medios y conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo. Después de estar un tiempo apartado del foco mediático retomó su agenda y asistió a algunos eventos donde se enfrentó a los reporteros. Dio un golpe en la mesa y aseguró que no iba a hacer ningún comentario ni sobre Gabriela ni sobre el niño.

La intervención de El Turronero

José Luis ‘El Turronero’ en Sevilla. (Foto: Gtres)

La situación era muy tensa, así que José Luis López, un empresario conocido como El Turronero, le animó a reconocer al hijo de Gabriela. No se sometió a las pruebas de paternidad y emitió un comunicado confirmando que iba a ser consecuente con el bebé. Este suceso marcó un antes y un después. El público comenzó a mirar con otros ojos a Bertín y su temperamento empezó a relajarse.

La foto del hijo de Bertín Osborne

Hasta donde hemos podido confirmar, Bertín Osborne no conoce físicamente a su hijo. Sin embargo, sí ha visto una foto y él mismo ha reconocido que entre ellos hay un gran parecido. El ambiente ha cambiado mucho. El cantante ahora se atreve a contestar a algunas preguntas sobre esta polémica, pero siempre recalca que no dará ningún dato sobre el bebé, pues quiere proteger su privacidad.