Gabriela Guillén aclara cómo es realmente su situación económica

Gabriela Guillén ha vuelto a pronunciarse sobre su situación económica actual. La empresaria ha sido vista en Madrid este 25 de marzo y ha atendido a los medios de comunicación como suele ser habitual. En el marco de este encuentro con la prensa, ha querido aclarar cómo están sus finanzas después de que hiciera unas declaraciones asegurando que estaba al límite.

Así está la economía de Gabriela Guillén

«¿Estás en una situación un poco delicada económicamente ahora ¿no?», ha preguntado una reportera, a lo que ha respondido sorprendida Gabriela: «‘¿Por qué?». «Estoy trabajando», ha añadido. Después ha asegurado que el negocio que regenta, Duomar, salud y bienestar, que inauguró el pasado mes de octubre «va muy bien». Se trata de un local multidisciplinar de 170 metros cuadrados en pleno centro de Madrid.

Gabriela Guillén ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones llegan después de que concediera una entrevista y asegurara que hace unos meses atravesó dificultades económicas. «Repito que estoy sola en todo y ha habido momentos muy duros como las pasadas Navidades, que me quedé con las cuentas a cero y fue una sensación muy mala porque me angustiaba pensar que no iba a poder comprar ni la leche de mi hijo», expresó en Informalia.

Gabriela Guillen en Madrid. (Foto: Gtres)

Su situación con Bertín Osborne

Por otro lado, Gabriela Guillén ha hablado sobre cómo es su relación con Bertín Osborne. «Está todo bien con él», ha dicho. Ha indicado también que tienen pendiente pactar el tema de la manutención del hijo que tienen en común y que nació el 31 de diciembre de 2023.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El juicio

Fue el pasado 22 de enero cuando se celebró el juicio por la paternidad del hijo que tienen en común. A pesar de que el artista reconoció públicamente al pequeño (mediante un comunicado), Guillén decidió seguir adelante con la demanda. A su llegada a los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, la fisioterapeuta se mostró seria y evitó hacer declaraciones a la prensa.

A su salida, una vez finalizó el juicio, Gabriela Guillén confirmó que se había comprobado la paternidad del cantante. «Se ha hecho justicia», contó. También recalcó que no esperaba «nada» por parte del presentador. «Me gustaría estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz que es lo que se merece», aseguró.

El comunicado de Bertín Osborne

En junio, el intérprete de Noches de San Juan lanzó un comunicado conjunto con Gabriela Guillén para reconocer, por primera vez, que el bebé nacido fruto de su relación era su hijo. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó la misiva

El presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego, por encima de nosotros, está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», sentenció Bertín Osborne.