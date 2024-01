Este miércoles, día 31 de enero, Kike, el hijo primogénito del exinto matrimonio conformado por Bertín Osborne y Fabiola Martínez, cumple diecisiete años. Una efeméride que la venezolana ha querido compartir con sus más de cuatrocientos mil seguidores en Instagram. «¡¡Feliz cumpleaños Kike!! 17 añazos… aprendiendo, llorando, creciendo y soñando…», ha escrito Fabiola junto a un carrusel de imágenes de ella misma en compañía del joven.

Kike llegó al mundo poco después de que el intérprete de Tú, solo tu y Noches de San Juan, y Fabiola, contrajeran matrimonio tras varios años de relación. Nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral a causa de una infección de Listeria durante el embarazo, que le ha impedido crecer y/o desarrollarse con normalidad. «Le han hecho dos transfusiones y le han puesto antibióticos», anunció Bertín Osborne un día después del nacimiento de Norberto Enrique -su nombre de pila-. La listeria, cabe recordar, es una bacteria que se halla principalmente en la tierra y el agua, pero que también se ha desmotrado que puede encontrarse en una variedad de alimentos crudos, así como en alimentos procesados y hechos con leche no pasteurizada.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo / Gtres

A razón de la enfermedad de su hijo, Fabiola y Bertín crearon una organización sin ánimo de lucro para ayudar a otros padres con niños en circunstancias parecidas. Se trata de la Fundación Bertín Osborne, en cuyos eventos públicos (algunos), hemos podido ver al menor. El último, en octubre de 2019, con motivo del décimo aniversario de la entidad y del lanzamiento de la campaña Sin Instrucciones por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. «Es una campaña para sensibilizar sobre las dificultades que afrontan las familias de personas con parálisis cerebral. Se estima que, en España, aproximadamente 2 de cada 1.000 niños nacen con parálisis cerebral. Esto quiere decir que unas 120.000 familias tienen que hacer frente a un largo camino de cambios, dificultades e incertidumbres», señalaron entonces.

A sus diecisiete años, y a un paso, por ende, de cumplir su mayoría de edad, Kike ha sido sometido a constantes operaciones para mejorar su movilidad y calidad de vida. Y de ahí, que ahora pueda ir al colegio, pues hasta hace un tiempo, el joven sólo acudía a de terapias en centros, pero no estaba oficialmente estaba escolarizado. «Le están enseñando otro tipo de comunicación. Yo me empeñé tanto en que su comunicación fuese verbal, que nunca le enseñé otra manera de comunicarse. La tecnología ha avanzado y hay muchas formas. Le están enseñando autonomía. Está en un momento tan adolescente que no se quiere duchar. Antes era más dócil. Ahora, no. Está reivindicándose», explicó Fabiola, el pasado diciembre, en el pódcast de Pilar Vidal, Drama Queen.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez junto a su hijo / Gtres

En aquella conversación, Fabiola Martínez también confesó que, como cualquier joven de su edad, a Kike le está cambiando la voz y que, poco a poco «va sintiendo cosas y se va explorando». Asimismo, la ex mujer de Bertín Osborne recordó la etapa en la que se quedó embarazada de su primer hijo. Cuando conoció al artista, él quería hacer vida con ella y se casaron con la intención de formar una familia y tener un hijo. «El acuerdo era tener un hijo, pero llegó Kike y nos ubicó. Nos cogió y nos estrelló contra el suelo. Poco después llegó Carlos, no se llevan ni dos años», dijo la empresaria.

Claudia Osborne felicita a Kike por su cumpleaños

La publicación de Fabiola antes mencionada, se ha llenado de comentarios y felicitaciones de varios usuarios a Enrique, entre las que destaca la de Claudia Osborne. La hija pequeña de Bertín Osborne, que recientemente ha dado a luz a su segunda hija en común con José Entrecanales, ha dedicado unas palabras a su hermanastro, demostrando así el gran cariño que le guarda tanto a él, como a Fabiola.

José Entrecanales y Claudia Osborne en Mallorca / Gtres

Por el momento, quien no se ha pronunciado públicamente sobre tal fecha, ha sido el propio Bertín Osborne, que continua en el foco mediático a razón del nacimiento de su hijo en común con Gabriela Guillén.