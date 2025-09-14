El actor español del que Karol G estaba enamorada y al que le dedica una canción

Karol G confesaba hace un tiempo que tenía un amor platónico en España, y se trata nada menos que de uno de nuestros actores más consagrados y queridos: Mario Casas. El protagonista de 3MSC conquistaba por completo a la cantante colombiana. Tanto es así, que llegaba a inspirarse en él para una de sus canciones, a la que puso el nombre de una de sus series favoritas y en la que Mario tiene un papel principal: El Barco. «Desde la primera película que vi me enamoré; luego, empecé a buscar más y a ver otras películas, me veía entrevistas y, como persona, me cautivó», explicaba la cantante en una entrevista de 2017.

Mario Casas en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Y esa no sería la primera ni la última vez que Karol habla abiertamente sobre la devoción que siente por Casas. «Estoy completamente enamorada de Mario Casas, el actor español de A Tres Metros sobre el Cielo», asegura en otro clip que se ha vuelto viral. «Hombres, vean esa película para que aprendan cómo es que un hombre tiene que enamorar a una mujer», instaba a sus seguidores tras haber caído en los encantos de Hache, –el personaje que encarna el actor en la película–. «Y si alguien lo conoce y me lo quiere presentar…», termina el clip que ya reúne más de 200.000 likes en TikTok.

«El Barco», la serie que une a Karol G y Mario Casas

Tanta fascinación siente Karol G por Mario Casas, que no quiso perder la oportunidad de dedicarle una canción. Y, para ello, se inspiró en nada menos que una de las series más inolvidables del madrileño, donde compartía protagonismo junto a Blanca Suárez: El Barco.

Era entre 2011 y 2013 cuando la serie postapocalíptica conquistaba a miles de televidentes gracias a las aventuras de los tripulantes del Estrella Polar, quienes navegaban a la deriva en medio del mar. De hecho, hubo una frase concreta dentro la ficción, que se ganaba por completo el corazón de la artista colombiana. Justo por eso, ella decidía terminar una de sus canciones con la misma frase que pronuncia Mario Casas para cerrar el capítulo final.

Blanca Suárez junto a Mario Casas en una edición del Festival de Cine de Málaga. (Foto: Gtres)

«Por eso en la vida real no hay finales felices, ni finales tristes. Solo existen los nuevos comienzos», dice el actor. Mientras que Karol G, quien habla de un desengaño amoroso en su tema, afirma: «Porque en mi mundo no existen los finales felices, ni los finales tristes… Pero yo creo en los nuevos comienzos».

Toda una declaración de intenciones que llevaba a Casas a seguirla en redes sociales, aunque hasta el momento no se han conocido en persona. Sin embargo, la cantante no ha cesado en su intento, e incluso quiso contratarle para uno de sus videoclips. Lamentablemente, la apretada agenda de Casas impedía que ese encuentro se llevase a cabo.

«Ya tuvimos un acercamiento para tenerlo en un vídeo, pero estaba grabando una película en España», explicaba hace unos años. Eso sí, parece que trabajar juntos es un asunto que tienen muy pendiente. «Él me escribió para decirme que ojalá en el futuro podamos trabajar juntos porque le encantaba lo que estoy haciendo», aseguraba al respecto muy emocionada la intérprete de Si antes te hubiera conocido.