La casa real de Noruega está atravesando una de sus etapas más complicadas. La popularidad de la familia real se ha visto afectada por los escándalos de los últimos tiempos, en especial, por toda la polémica del hijo mayor de la princesa Mette-Marit. Marius Borg tendrá que rendir cuentas ante los tribunales en el mes de febrero y responder a los graves cargos de los que se le acusa. El joven podría acabar incluso en prisión. Sin duda, no es un buen escenario para los príncipes herederos, con quienes se ha criado Marius desde su infancia.

En medio de esta delicada circunstancia, la princesa Ingrid ha dado un paso al frente. La hija mayor de Haakon y Mette-Marit no tiene todavía un papel activo en la institución, sino que está centrada en sus estudios universitarios en Australia. Sin embargo, aprovechando sus vacaciones de Navidad, la casa real ha considerado que sería una buena ocasión para otorgarle mayor visibilidad.

Ingrid de Noruega con su hermano menor, Magnus. (Foto: Gtres)

Ingrid, al rescate de la Corona

En un primer momento, cuando la situación de Marius Borg empezó a complicarse, varias fuentes aseguraron que se había decidido enviar a Ingrid lejos de casa para mantenerla al margen del escándalo. Pese a esto, no hay que perder de vista que su padre también cursó los primeros años de formación universitaria en el extranjero, en su caso, en California, por lo que la marcha de Ingrid a Australia no estaría directamente relacionada con el caso de su hermano mayor.

No obstante, de la misma manera, Magnus también puso distancia al abandonar el hogar familiar, aunque en su caso ya de base estaba más desvinculado de la institución -ni siquiera tiene tratamiento de alteza real y no está claro si desempeñará un rol oficial en el futuro-.

Sin embargo, en las últimas semanas algunos medios aseguran que la estrategia ha cambiado. En lugar de dejar que Ingrid aproveche las vacaciones de Navidad para descansar y pasar tiempo con su familia de manera tranquila y relajada, se han organizado multitud de citas oficiales en las que va a participar. Apenas va a tener tregua para tomarse un respiro. Entre ellas, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Una cita en la que aún no ha participado, a pesar de que podría haberlo hecho desde que alcanzó la mayoría de edad y de que sí que la hemos visto en otros actos, algunos incluso fuera de Noruega. Ahora tiene ya 21 años y en apenas unas semanas cumple 22. No ha trascendido el motivo por el que la casa real ha decidido que sea ahora cuando acompañe a los reyes y a sus padres en esta importante compromiso, aunque las especulaciones sobre que se trate de una maniobra de distracción se han sucedido.

Una imagen limpia y cercana

Sea como fuere, lo cierto es que ella va a ser la gran protagonista de la agenda en las próximas semanas. Ingrid tiene hasta siete compromisos previstos de aquí al 19 de diciembre, algunos de ellos incluso en solitario. Esto refuerza la idea de que la casa real quiere que se ponga el foco en la princesa, dado que su imagen está completamente al margen de la polémica. A pesar de todo, en el momento en el que tenga lugar el juicio de Marius Borg, Ingrid habrá vuelto ya a Australia y su agenda navideña será solamente un buen recuerdo.

Ingrid de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A pesar de que es la hermana menor de Marius Borg, su implicación con el caso no es tan directa como ha ocurrido con Mette-Marit o con el propio Haakon. Ambos han dicho en varias ocasiones que respetan al máximo las actuaciones de las autoridades y las decisiones de la Justicia, pero, según algunas fuentes, no han dejado de proteger a Marius, sobre todo Mette-Marit.

Dicen que la princesa se enfadó cuando no la informaron primero a ella de la segunda detención de su hijo y que tanto ella como Haakon estaban al tanto de su errático comportamiento. Es más, aunque no ha hecho cambios concretos en su agenda oficial, sí que ha estado al lado del joven en el ámbito privado, incluso en viajes a Londres y a Portugal.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega durante un acto oficial. (Foto: Gtres)

Ingrid no tiene esta vinculación tan directa con Marius y mucho menos una responsabilidad por haber estado al tanto de su comportamiento. Esto hace que, a ojos de los noruegos, la imagen de la nieta de los reyes sea mucho más positiva que la de sus padres.

Haakon y Mette-Marit, los grandes perjudicados

Más allá de que Marius Borg podría acabar en prisión, los grandes damnificados de toda esta crisis han sido Haakon y Mette-Marit debido al apoyo constante que le han dado al joven. Aunque la Corona se ha mantenido al margen, como familia no le han dado de lado, algo parecido a lo que ha ocurrido en el Reino Unido con el hermano del rey Carlos III, pero salvando las distancias.

Marius Borg con los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega. (Gtres)

La popularidad de los príncipes herederos ha caído de manera sustancial, de ahí que sea necesaria una mayor exposición de la princesa Ingrid. Aunque no hay planes de abdicación por parte de Harald, Haakon ejerce de regente de manera constante por la delicada salud del monarca.

Frente a esto, tanto el rey como la reina han salido reforzados. Pese a que el jefe del Estado también ha protagonizado algunas polémicas por sus controvertidos movimientos contrarios a su maltrecha salud, las últimas encuestas perciben a Harald y a Sonia como figuras que dan estabilidad y solidez a la Corona en su momento de peor crisis.