María Corina Machado no estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. La opositora venezolana no podrá viajar a la capital noruega y participar en los actos previstos con motivo de la entrega del galardón, en los que se espera la presencia de la familia real. Ha sido el director del Instituto Nobel quien ha confirmado la noticia después de los rumores de los últimos días: «Por desgracia todavía no está en Noruega y no podrá estar en el Ayuntamiento de Oslo para la ceremonia», ha dicho. Será su hija, Ana Corina Sosa, la que recoja el premio.

Prácticamente hasta el último minuto se ha mantenido la incógnita sobre la presencia de María Corina en Oslo, ya que su intención era viajar a Noruega y participar en la ceremonia. En un primer momento, el Instituto Nobel suspendió la rueda de prensa y finalmente la tuvo que cancelar. La situación de María Corina no le ha permitido cumplir su deseo. La opositora vive en la clandestinidad por motivos de seguridad debido a que las fuerzas chavistas la han intentado arrestar en varias ocasiones. Su última aparición pública fue hace casi un año, en enero de 2025, cuando lideró una marcha contra el régimen de Maduro.

En Oslo está ya parte de su familia, desde su madre a su hija, así como el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. También varias autoridades internacionales, como Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa y José Raúl Mulino.

Los detalles de la ceremonia

Pese a la ausencia de María Corina Machado, la agenda del día se mantiene sin cambios. Está previsto que la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se celebre en torno a las 13:00 horas en Ayuntamiento de Oslo. Una cita a la que van a asistir los reyes Harald y Sonia, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra. La nieta de los reyes de Noruega acaba de volver de Australia, donde se encuentra estudiando en la Universidad de Sídney. Ingrid tiene casi 22 años y hasta ahora no había participado en esta importante cita. Todas las miradas van a estar puestas en su estreno en la ceremonia del Nobel de la Paz.

La familia real de Noruega en el Premio Nobel de la Paz de 2024. (Foto: Gtres)

Cambios en la agenda de la casa real

Aunque la presencia de los reyes, de los príncipes Haakon y Mette-Marit y de la princesa Ingrid de Noruega está confirmada en la entrega del Nobel de la Paz, no así en el tradicional banquete que se celebra por la noche en el Grand Hotel de Oslo. Tal como han anunciado desde la casa real, este año solamente asistirá a esta cita el príncipe Haakon de Noruega, por lo que no veremos ni a la princesa Mette-Marit ni tampoco a los reyes. El pasado año los reyes tampoco estuvieron en el banquete, pero Haakon sí que contó con la compañía de su esposa.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

De momento no se han confirmado los motivos de estas ausencias, aunque es probable que tengan que ver con cuestiones de salud. Mette-Marit lleva unos meses muy delicados por la fibrosis pulmonar que padece y tanto Harald como Sonia han tenido algunos problemas de salud en los últimos tiempos. Además, el monarca tendrá que estar en la ceremonia principal y en una audiencia posterior con varios mandatarios latinoamericanos.