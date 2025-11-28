Las princesas Beatriz y Eugenia han sido las víctimas colaterales del escándalo que ha derivado en la retirada de los títulos a su padre, ahora conocido simplemente como Andrés Mountbatten-Windsor. El rey Carlos III tomó la decisión de despojar a su hermano de todos los privilegios tras años de polémicas y escándalos y cuando la situación se volvió ya insostenible. Nunca más volveremos a oír hablar del príncipe Andrés o del duque de York, ni le veremos en actos públicos -sean oficiales o familiares-, pero esto no significa que el monarca vaya a darle la espalda.

El Palacio de Buckingham confirmó que Carlos III proporcionaría un alojamiento discreto a su hermano el mismo día en el que anunció la pérdida de todos los privilegios oficiales. Se dijo simplemente que esta residencia estaría en la finca de Sandringham, alejada de las miradas indiscretas. La situación de Sarah Ferguson no entraba entre las preocupaciones de la familia real, a pesar de que Andrés sigue muy unido a ella. De hecho, algunas fuentes aseguran que la madre de las princesas Beatriz y Eugenia está al borde del colapso y que se plantea tanto marcharse un tiempo del Reino Unido como contar su verdad en un libro que haría que el del príncipe Harry fuera casi una broma.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Al margen de esto, en el caso de las sobrinas del rey, las princesas Beatriz y Eugenia se han visto completamente sobrepasadas por lo que está ocurriendo en su familia. Ellas no tienen culpa de nada, pero sí este escándalo las salpica de lleno. Varios fotógrafos las han visto en Londres con el rostro serio y hablando con cierta preocupación. Según ha trascendido, Beatriz le ha dicho a Eugenia que intente estar tranquila y que, ante todo, tienen que mantenerse unidas.

La preocupación de Carlos III

Aunque es muy consciente de que su decisión es la correcta y sabe que su obligación es proteger la imagen de la Corona y garantizar el futuro de la institución, en el ámbito familiar Carlos III está preocupado por sus sobrinas.

Las princesas Beatriz y Eugenia en una garden party. (Foto: Gtres)

El monarca siente mucho cariño tanto por Beatriz como por Eugenia y considera que ellas son completamente inocentes. Por eso, está dispuesto a tomar medidas para protegerlas. Esto no significa que las vaya a convertir en working royals a tiempo completo-como siempre quiso su padre, por cierto-, pero tampoco las va a dar de lado ni apartarlas de la rutina habitual de los Windsor.

La confianza de Carlos en sus sobrinas

Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la familia real han revelado a medios británicos que el rey sí que se está planteando darles un papel destacado de manera puntual. Esto significa que Beatriz y Eugenia no tendrían un rol protagonista y continuo en la agenda, pero sí esporádico. Algo que, además, sería positivo para la institución porque le aportaría un toque juvenil y dinámico. En la actualidad, muchos de los royals que representan al monarca son muy mayores, salvo los príncipes de Gales y los duques de Edimburgo y esto dificulta conectar con las generaciones más jóvenes.

Eugenia y Beatriz de York con su padre. (Foto: Gtres)

En este sentido ya se han dado algunos pasos. Por ejemplo, hace unos días se confirmó que la princesa Eugenia ejerce ya como mentora en la fundación del monarca y participó en una recepción para menores de 35 años en Londres. La princesa se mostró muy emocionada en el acto, feliz de que se hubiera contado con ella. En el caso de Beatriz, también va a ejercer como patrona adjunta de The Outward Bound Trust, una organización benéfica que centra su actividad en la educación al aire libre.

El rey Carlos III no solamente quiere apoyar a sus sobrinas en este duro trance, sino que también quiere ver cómo responden los británicos a una mayor presencia oficial de ambas, de cara a tomar posibles medidas en el futuro. Ellas son, en estos momentos, las únicas sobrinas del monarca que tienen título de princesa y tratamiento de alteza real, algo que ni la princesa Ana ni los duques de Edimburgo quisieron para sus hijos, para que pudieran llevar una vida normal. Además, hasta la mayoría de edad de Jorge, Beatriz tiene la capacidad de ejercer como Consejera de Estado, un cargo importante en ausencia o enfermedad del monarca.