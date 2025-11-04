Los príncipes de Gales celebran una fiesta en su nuevo barrio para ganarse a sus vecinos

La mudanza de los príncipes de Gales a su nueva residencia en Windsor se ha adelantado varias semanas. Los trabajos de acondicionamiento de Forest Lodge se han realizado con gran celeridad, lo cual ha permitido a Kate Middleton y al príncipe Guillermo instalarse en la casa hace unos días, justo antes del viaje del heredero a Brasil para la entrega del Premio Earthshot.

Para el hijo y la nuera del rey Carlos III esta mudanza supone el comienzo de una nueva etapa después de un período muy complicado para ellos, marcado sobre todo por la enfermedad y el tratamiento del cáncer que padeció la princesa durante 2024 y que, según ella misma relató a principios de este año, está en remisión. Un nuevo comienzo que la familia afronta con mucha ilusión.

Kate Middleton con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

El traslado de la pareja y sus hijos a esta nueva casa ha generado algunos inconvenientes en los vecinos de la zona, sobre todo, debido a las estrictas medidas de seguridad que se han puesto en marcha a raíz de la mudanza. La presencia del heredero y su esposa ha provocado que se corten algunos accesos y que se coloquen cámaras y vallas, entre otras cosas. Además, se ha cerrado una zona del bosque que antes era de uso común y cuyos costes de mantenimiento dependían de los vecinos, algunos de los cuales han tenido que mudarse porque sus casas estaban en un área considerada de seguridad.

Aunque varios vecinos han expresado abiertamente su descontento por el impacto en su calidad de vida, otros entienden la situación y ponen por delante la seguridad de la familia real frente a su propia comodidad. Hay opiniones para todos los gustos, aunque fuentes cercanas a los Gales han deslizado que tanto el príncipe como su esposa quieren minimizar las molestias.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo juntos. (Foto: Gtres)

Una fiesta en un club local

Precisamente por eso, justo después de la mudanza y antes de que el príncipe Guillermo se marchara a Brasil, la pareja ha organizado una pequeña fiesta para celebrar su traslado. Tal como han confirmado medios como el Daily Mail, los Gales eligieron un local en Windsor como escenario de una reunión a la que invitaron a todo el equipo que ha trabajado en las reformas y el acondicionamiento de su nueva casa.

Un testigo de la fiesta ha comentado que los príncipes quisieron agradecer el intenso trabajo de las últimas semanas, que les ha permitido instalarse antes de tiempo. Tanto Kate Middleton como Guillermo participaron activamente en la velada, incluso sirviendo bebidas a los invitados. El club elegido es un local al que solamente tienen acceso los residentes de la zona y los empleados de la Corona, por tanto, los nuevos vecinos de la pareja también se pudieron acercar a disfrutar de la fiesta.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

Un nuevo comienzo

Los príncipes de Gales afrontan esta nueva etapa en Forest Lodge con gran ilusión. A pesar de que Adelaide Cottage era una casa que les gustaba mucho, allí vivieron una de las etapas más complicadas de su vida. De hecho, algunas fuentes aseguran que Guillermo estaba deseando salir de la residencia, porque cada rincón estaba asociado a un mal recuerdo.