El discreto encuentro de Ingrid de Noruega con Marius Borg en la cuenta atrás para el juicio

Desde que se conociera el escándalo que rodea al hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, la casa real ha intentado mantenerse al margen y apostar por una actitud prudente para evitar que esta polémica salpique en exceso a la ya maltrecha reputación de la institución.

A pesar de que no ha sido nunca miembro de la familia real, Marius Borg ha formado parte de su círculo más íntimo desde su infancia, ya que cuando su madre se casó con el príncipe Haakon, él era solamente un niño. Esto le ha permitido disfrutar de muchos privilegios que no estaban al alcance de la mayoría de las personas. Precisamente esta privilegiada situación le ha dado cierta impunidad durante un tiempo, aunque las autoridades han confirmado que se le va a juzgar como a cualquier otro ciudadano noruego.

El príncipe heredero Haakon junto a Marius Borg en Oslo. (Gtres)

En medio de esta polémica, uno de los principales objetivos de los príncipes ha sido proteger a sus hijos, sobre todo, a la princesa Ingrid Alexandra. La joven, que se encuentra estudiando en Australia, se presenta como la gran esperanza de la Corona, con una imagen cercana y limpia. De hecho, en los últimos tiempos se le ha dado un mayor protagonismo, con más actos oficiales durante sus vacaciones de Navidad y una presencia pública que va en aumento. Todo esto para concentrar el interés en la princesa y despejar el foco de otras cuestiones como el escándalo de su hermano mayor o la salud de su madre.

Un encuentro discreto

Sin embargo, aunque la familia real ha dejado muy claro que respeta el curso de las investigaciones y se va a mantener al margen de todo lo que tenga que ver con Marius Borg, es complicado establecer una frontera entre lo institucional y lo personal.

Ingrid Alexandra de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Para Mette-Marit, Marius no deja de ser su hijo mayor, al que sigue apoyando en la medida de sus posibilidades. De la misma manera, para Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, Marius es su hermano mayor, con el que se han criado desde que nacieron.

Por eso no resulta extraño que la princesa haya aprovechado sus vacaciones de invierno para reencontrarse con Marius. Han sido los medios noruegos los que han confirmado que Ingrid Alexandra y Sverre Magnus fueron visto en una conocida estación de esquí a 200 kilómetros de Oslo, donde también se pudo ver a Marius Borg.

Ingrid de Noruega con su hermano Magnus. (Foto: Gtres)

Según la prensa nórdica, los tres almorzaron juntos el día del 29 cumpleaños de Marius Borg, quien tendrá que enfrentarse a los tribunales en apenas unas semanas. Fue en el restaurante del hotel Skigaarden, donde disfrutaron de una comida sencilla y discreta, con pizzas y cervezas. Este encuentro se ha producido pocas semanas antes del comienzo del juicio, fecha en la que la princesa Ingrid ya estará de vuelta en Sídney.

A pesar de las delicadas circunstancias en las que se encuentra Marius Borg, su familia no ha dejado de apoyarle. La relación del joven con sus hermanos es muy estrecha e Ingrid no ha ocultado su preocupación por el caso: «Es difícil para todos», dijo en una entrevista hace algunas semanas