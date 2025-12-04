Las incógnitas del futuro de Magnus de Noruega: de su papel oficial a su formación militar

El hijo menor de los príncipes Haakon y Mette-Marit, Sverre Magnus, acaba de cumplir 20 años, pero su cumpleaños ha pasado prácticamente inadvertido, sin grandes fastos o actos oficiales. A pesar de que desde la casa real ha publicado en sus redes sociales una felicitación para el joven, la delicada situación de la monarquía y la inminente reaparición de la princesa Ingrid han provocado que todo el foco de atención esté en otras cuestiones.

No se sabe dónde ha soplado las velas de su aniversario el príncipe Magnus, pero sí que ha trascendido que su hermana ya ha regresado de Australia para las vacaciones de Navidad. Los dos están muy unidos y seguro que para él es muy importante reencontrarse con ella tras haber pasado un tiempo separados. Además, aunque la casa real no ha hecho declaraciones, medios noruegos han revelado que el príncipe acaba de romper con su novia, con quien llevaba más de un año. De hecho, incluso le acompañó a la boda de su tía Marta Luisa. No han trascendido los detalles de la ruptura, tampoco confirmada por fuentes oficiales.

Un príncipe sin papel oficial

Como hermano menor de la futura reina, cabe pensar que Magnus podría ser uno de los mayores apoyos de la princesa Ingrid y un valor seguro para la monarquía, sobre todo, en un momento en el que las figuras de Haakon y Mette-Marit están muy cuestionadas por cómo han gestionado el escándalo de Marius Borg. Esta bajada de popularidad ha provocado que la casa real considere que hay que recurrir a la princesa Ingrid para desviar el foco de atención a pocas semanas de que arranque el juicio de Borg. La princesa tiene una imagen limpia y fresca y por eso se ha incrementado su agenda aprovechando las vacaciones de Navidad. Esto dejará con un buen sabor de boca a los noruegos antes del arranque del juicio.

Los príncipes Magnus e Ingrid juntos. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no hay planes para Magnus y tampoco se espera que la casa real se pronuncie próximamente sobre su futuro, a pesar de que podría ser de gran ayuda en esta estrategia para reforzar una monarquía muy maltrecha por los escándalos.

Sin tratamiento de alteza real

El hijo menor de los príncipes herederos nació como príncipe, pero, a diferencia de su hermana o incluso de sus padres, Magnus no tiene tratamiento de alteza real. La casa real se limita a los reyes, a los príncipes herederos y a la princesa Ingrid. Ellos son los únicos con tratamiento de majestad o de alteza real, dependiendo del caso.

El resto son parte de la realeza y esto incluye al propio Magnus, a la princesa Astrid y a la princesa Marta Luisa, a quien nunca se ha retirado el título a pesar de sus polémicas, aunque ella sí que anunció que no lo iba a utilizar en sus negocios.

El príncipe Sverre Magnus en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un papel parcial en la Corona

Aunque no cabe duda de que tanto Haakon como Mette-Marit son plenamente conscientes del valioso papel que podría desempeñar Magnus en una monarquía debilitada y tan escasa de representantes, los dos siempre han tenido claro que el joven tiene que decidir personalmente cuál es será su futuro. Así lo confirmó el propio Haakon en una entrevista en el año 2023 a la cadena pública NRK. «Tiene que encontrar su propio camino, su propia carrera», dijo el heredero.

Sin embargo, cuando se precipitaron los acontecimientos del caso de Marius Borg, la casa real sorprendió al incluir a Magnus en algunas citas puntuales, incluso en solitario. Esto hizo pensar que cabe la opción de que el joven tenga que desempeñar un papel institucional, al menos de manera puntual, sobre todo teniendo en cuenta que la salud del rey Harald es delicada y que su madre también está de baja de manera recurrente por la enfermedad que padece.

El príncipe Sverre Magnus con sus padres. (Foto: Gtres)

La duda sobre su formación militar

La duda que tampoco se ha despejado aún es si, al igual que su hermana, Magnus va a realizar el servicio militar. La casa real de Noruega está muy ligada al ámbito militar, es más tanto Haakon VII como Olaf V desempeñaron un papel activo en operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Un rol que les proporcionó una conexión directa con los ciudadanos, así como un prestigio que no tienen tan marcado otras casas reales. En Noruega el servicio militar es muy importante, no solamente para los herederos, sino para todos, tanto hombres como mujeres. Por eso es extraño que todavía no se haya confirmado si Magnus recibirá o no este tipo de instrucción.