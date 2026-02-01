La princesa Mette-Marit confirma que durmió en la mansión de Epstein: "Es vergonzoso"

En los últimos días se ha desatado un escándalo que ha vuelto a poner en jaque a la Casa Real de Noruega. Esta vez el protagonista del problema no es Marius Borg, sino su madre, la princesa Mette Marit, futura reina consorte del país. Ella es la primera que ha tomado consciencia de la gravedad de la situación, así que ha dado un paso adelante para reconocer los rumores y pedir disculpas. Pero, ¿qué ha pasado? En LOOK tenemos respuesta a esta pregunta.

Se han desclasificado nuevos documentos del caso Epstein y hay cientos de archivos en los que aparece el nombre de Mette-Marit. La prensa noruega ha ido de frente y ha anunciado que la princesa estuvo unos días en la polémica mansión del millonario. Los que están al lado de la Corona se mostraron escépticos y se llevaron una sorpresa cuando la mujer del príncipe Haakon admitió que era cierto. Eso sí, dejó claro que desconocía las prácticas ilegales que realizaba Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein posando. (Foto: Gtres)

Mette-Marit lleva un tiempo intentando pasar inadvertida porque se avecina una temporada compleja. El juicio contra su hijo Marius le ha puesto contra las cuerdas y ha optado por no llamar la atención, pero los últimos acontecimientos han dado un giro radical a su hoja de ruta.

Las explicaciones de Mette-Marit

El pasado viernes 30 de enero estalló la bomba y el Palacio Real no tardó en desactivarla. Fuentes cercanas a los reyes de Noruega reconocieron desde el primer momento que Mette-Marit había coincidido en tiempo y espacio con Jeffrey Epstein porque en el pasado tuvieron amigos en común. Hay tres millones de páginas que relatan las sombras que persiguieron al millonario y no se descarta que poco a poco vayan saliendo el nombre de más afectados. Mientras tanto, la princesa ha roto su silencio.

Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

«Es simplemente vergonzoso», ha declarado Mette-Marit en el medio noruego NRK. «Lo lamento profundamente», añade. Después ha recalcado que Epstein fue «responsable de sus actos», recalcando que está al margen de los delitos que cometió. Eso sí, entiende que a su pueblo (y al público en general) le indigne su vínculo con el empresario. «Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor los antecedentes de Epstein y por no haber comprendido antes qué tipo de persona era».

La princesa ha admitido que estuvo cuatro días en la mansión del empresario, aunque garantiza que en ese momento no sospechó nada extraño. Por eso, ahora siente una «profunda compasión y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein».

Haakon también conoció a Epstein

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon celebran el Día Nacional de Noruega. (Foto: Gtres)

Antes de que la información vea al luz y pueda malinterpretarse, un portavoz de Palacio ha hablado claro sobre la relación de Epstein con el príncipe Haakon, quien será rey de los noruegos. Ha recalcado que nunca fueron amigos ni nada similar, aunque coincidieron en San Bartolomé durante unas vacaciones y sí se saludaron. Nada más, afirman desde palacio.

El príncipe es consciente de la gravedad de la situación y, tanto él como su equipo, quieren actuar con total transparencia para que no haya malos entendidos.