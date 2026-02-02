Nuevo varapalo para la casa real británica por los escándalos del pasado del ex príncipe Andrés. Mientras el hermano menor del rey Carlos III ultima los detalles de su traslado a una pequeña casa en Sandringham -cuyos costes va a asumir el propio monarca-, este fin de semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado nuevo material gráfico que pone al ex duque de York en una situación aún más comprometida por su relación con el magante Jeffrey Epstein.

Se trata de más de tres millones de documentos de archivos que dejan clara la estrecha relación entre el hijo de la Reina Isabel II y el pederasta, incluso después de su salida de prisión. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha asegurado que se han realizado ajustes en los documentos para evitar que la investigación se ponga en peligro. De la misma manera, se han pixelado los rostros y los nombres de las víctimas de abuso.

Andrés Mountbatten-Windsor en un coche. (Foto: Gtres)

Unos documentos en los que vuelve a aparecer el hermano del rey Carlos III, con quien Epstein tenía una relación estrecha, hasta el punto de que cuando terminó su arresto, fue invitado a cenar al Palacio de Buckingham. Es más, se han publicado varias imágenes que muestran a Andrés Mountbatten-Windsor vestido con unos pantalones vaqueros y un polo blanco y colocado en posición de cuatro patas sobre una mujer que está tendida en el suelo. Al fondo de la fotografía se ve a otra persona sentada en una silla, cuya identidad no ha trascendido.

Andrés sobre unja víctima. (Foto: Departamento de Justicia)

Además de estas fotografías, también se han publicado una serie de correos en los que Epstein se ofrecía a presentarle a Andrés a una joven rusa a pesar de que el ex príncipe había dicho que el motivo de su viaje a Nueva York era para cortar lazos con él. Fue precisamente en esta visita cuando ambos fueron fotografiados paseando por Central Park. Unas imágenes que precipitaron la caída del ex duque de York, que en su fatídica entrevista en Newsnight dijo que solamente había acudido para cortar los lazos con el magnate.

Andrés Mountbatten-Windsor al volante de un coche. (Foto: Gtres)

Crece la presión sobre Andrés

A raíz de la publicación de estos documentos ha aumentado la presión para que Andrés testifique y exponga la verdad sobre el caso Epstein. El primer ministro británico, Keir Starmer ha dicho que las víctimas tienen que ser la prioridad. Además, uno de los abogados de las víctimas ha comentado a la cadena pública BBC que hay una segunda mujer que asegura haber pasado una noche en la residencia del ex duque en Windsor, el Royal Lodge -una casa a la que, por cierto, se ha aferrado hasta que le han echado-. Un viaje organizado por el propio Epstein, que incluyó una visita al Palacio de Buckingham. Hasta ahora no se tenía constancia de este suceso, que se sumaría a las acusaciones de Virginia Giuffre, la primera que alzó la voz por los abusos del hermano del rey Carlos III.

No obstante, de momento no se tienen noticias de una posible comparecencia del ex duque de York ante la justicia estadounidense, aunque no se descarta que esto pueda ocurrir en el futuro.