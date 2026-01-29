Margot Robbie ha vuelto a acaparar todas las miradas y los focos. La actriz ha aparecido en la alfombra roja de la premiere de Cumbres Borrascosas, una película basada en la novela homónima de Emily Brontë que protagoniza junto a Jacob Elordi, y que apunta ser un éxito en taquilla. Lo cierto es que cada aparición de la protagonista de Barbie en un photocall no pasa desapercibida. Sobre todo, por sus estilismos. Ahora, en el pre estreno de su próximo proyecto, la estadounidense ha sorprendido al llevar el collar maldito Taj Mahal de Elizabeth Taylor.

El comentado y maldito estilismo de Margot Robbie

En esta ocasión, Robbie encarnará a Catherine Earnshaw y Elordi a Heathcliff, que protagonizaran una historia de amor intensa, al igual que la de la siempre recordada Elizabeth Taylor y Richard Burton. Precisamente, la actriz ha querido rendir homenaje a Taylor con la elección de las joyas para su último estilismo de cine.

Jacob Elordi y Margot Robbie en el estreno de su última película. (Foto: Gtres)

Sabido es que los looks de Margot siempre tienen una historia detrás. Una tarea que resulta un éxito fruto del trabajo de Andrew Mukamal, su estilista -y la cual le asesoró para los outfits de la promoción de Barbie-. Para esta alfombra roja en la que ha derrochado complicidad con Elordi, Robbie ha lucido un impresionante vestido de alta costura de Schiaparelli. Sin embargo, lo más llamativo ha sido la joya que lució en el cuello: el diamante Taj Mahal de Elizabeth Taylor que perteneció al emperador Shah Jahan. Una pieza que no está exenta de polémica, pues fue una fuente de conflicto entre Christie’s -la casa de subastas que guarda la joya valorada en ocho millones- y los administradores del legado de la actriz -entre los que se encuentran Christopher Wilding, hijo de Taylor-.

Pese a los conflictos, Robbie se ha atrevido a lucir este collar cargado de simbolismo que adquirió Cartier en 1971, cuando Michael Thomas -entonces presidente de la firma de lujo- le mostró este collar a Richard Burton, que le regaló esta pieza a Taylor por su 40º cumpleaños durante una fiesta que organizó en Budapest.

Al detalle, el collar Taj Mahal que perteneció a Elizabeth Taylor. (Fotos: Gtres)

Fue años después cuando Andrew Mukamal, estilista de Margot, se percató de que era de obligado cumplimiento que su clienta luciera esta pieza. Según ha deslizado la revista People, Mukamal se puso en contacto con Tim Mendelson, fideicomisario del patrimonio de Taylor. «Nos emocionamos y le ofrecimos el diamante Taj Mahal para que Margot Robbie lo luciera en el estreno mundial. Elizabeth apreciaba el simbolismo de la joyería, y ninguna otra pieza de su legendaria colección está más conectada con un amor épico, innegable y tempestuoso que trasciende el tiempo e incluso la muerte que el diamante Taj Mahal».

De esta manera, Margot Robbie no solo ha pasado de nuevo a la historia por interpretar un papel protagonista de esta categoría, sino por su último estilismo, que la conecta no solo con la historia de la moda, sino también del cine.