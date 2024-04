Situado en la avenida Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, el Marbella Club, punto de encuentro de la jet set de los años 70 en adelante, ha realizado un evento con motivo de sus siete décadas de existencia. El templo, cónclave VIP de la Costa del Sol, contó para la celebración de su aniversario con la presencia de ilustres del ocio marbellí como Gunilla von Bismark, que estuvo junto a su pareja Luis Ortiz. Cabe destacar que el tándem fue abanderado de la belle epoque de aquellos años.

La historia del Marbella Club

En el mencionado lugar se dieron cita numerosos rostros conocidos de la alta sociedad y del mundo de la farándula como; Lola Flores, Audrey Hepburn, Julio Iglesias, Ava Gardner, Grace Kelly, Antonio el Bailarín y Elizabeth Taylor, entre otros. Es más, destaca un hecho que protagonizó la actriz que ya forma parte de la historia del Marbella Club. En 1987 salió a la luz que un paparazzi había pillado desnuda tomando el sol en la terraza a Taylor y su entonces pareja, el eternamente bronceado George Hamilton.

Elizabeth Taylor, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El complejo nace en 1946, cuando el príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langeburg, hijo del príncipe Maximiliano Egon de Honhenlohe-Langenburg y de María de la Piedad de Yturbe y von Scholtz-Hermensdorff, acompaña a su padre a un viaje por el sur de España. Él tiene 22 años, y su progenitor, el príncipe Maximiliano, quiere visitar Marbella, con la idea de comprar unos terrenos donde construir una casa en la que se instale la familia.

Tras el primer viaje, el príncipe Maximiliano encarga a su hijo que cierre la compra de la casa. Alfonso la había encontrado: finca Santa Margarita, plantada de pinos e higueras, donde la familia construyó un edificio de inspiración andaluza. Para Alfonso, aquella finca se convirtió en su particular refugio mediterráneo.

Primero fueron 20 habitaciones para la familia, pronto se dieron nuevos espacios y suites que acogían a todos quienes querían escapar de su rutina y vivir unos días cerca del mar. Más tarde, en 1954, la finca, antigua residencia familiar aristocrática, pasó a convertirse en un nuevo capítulo de la historia de Marbella y dio lugar al hotel Marbella Club. Setenta años después, el resort pertenece a la prestigiosa afiliación de hoteles de lujo The Leading Hotels of the World.

Cuenta con 115 habitaciones y suites, y con diecisiete villas de estilo andaluz localizadas en los 42.000 metros cuadrados de un exuberante jardín subtropical. Y es que el ADN de aquellos años dorados de antaño sigue intacto. «El Marbella Club ha ido atesorando grandes momentos, celebraciones; se ha adaptado a los cambios dictados por el inexorable paso del tiempo. Los nuevos aires y tendencias en el estilo de vida se han incorporado y adaptado a la filosofía y la idea que le hizo nacer: el lujo descalzo», apuntan desde del hotel a El Independiente.