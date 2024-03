El jaque mate de la Reina Letizia a Carmen Lomana durante su encuentro sorpresa en ARCO

Los Reyes de España, un año más, se han desplazado hasta ARCO. Como no podía ser de otra forma, doña Letizia se ha convertido en una de las grandes protagonistas. Ha coincidido con Carmen Lomana, quien suele ser muy dura con ella porque no comparte sus gustos estéticos. Sin ir más lejos, en noviembre de 2023 criticó el peinado que llevó durante la Jura de la Constitución de la princesa Leonor.

“A mí no me gusta con ese pelo. A mí me gusta muchísimo más cuando lleva una coleta atrás, como llevaba la niña”, declaró Carmen Lomana en el programa Aruser@s. La empresaria no aprobó que llevase “el pelo tan pegado a la cara con la cara de enfadada que tenía”.

Carmen Lomana visitando ARCO / GTRES

La Reina Letizia, de un modo muy elegante, ha dejado en silencio a la empresaria. Han compartido tiempo y espacio en ARCO y en lugar de vengarse de ella le ha felicitado por lo “guapa” que iba. Carmen se decantó por total look blanco acompañado de sus características joyas.

Los Reyes son grandes amantes de la cultura, así que todo el mundo estaba esperando su llegada a ARCO con mucho entusiasmo. Doña Letizia, nada más entrar, acaparó la atención de bastantes asistentes. El conocido como “efecto Letizia” empezó a partir de las 18:00 horas, cuando Su Majestad entró en el recinto. Tanto ella como don Felipe estuvieron acompañados del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de a directora de ARCO Madrid, Maribel López y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El jaque mate de la Reina Letizia

La Reina Letizia sonriendo / GTRES

La Reina Letizia, haciendo honor a la destreza que siempre le ha caracterizado, ha conseguido vengarse de Carmen Lomana en un tono muy discreto. Tal y como informa Vanitatis, Su Majestad aplaudió el look de la colaboradora. “Ay, qué alegría verte, qué guapa estás”, le dijo.

La frase de doña Letizia ha desarmado a Carmen, quien últimamente estaba siendo demasiado estricta con Su Majestad. Critica sus look, pone en cuestión su comportamiento y subraya sus fallos. Sin embargo, la madre de la princesa Leonor no se lo ha tenido en cuenta. De esta forma tan inteligente ha enterrado el hacha de guerra y ha conseguido que el conflicto forme parte del pasado. Una enemiga menos.

La otra anécdota de los Reyes en ARCO

Los Reyes Felipe y Letiza en ARCO / GTRES

El otro momento de la jornada no tiene como protagonista a Carmen Lomana. En esta ocasión el Rey Felipe entra en juego. Según el medio citado anteriormente, Sus Majestades prestaron mucha atención al stand de Espacio Valverde. Ha sido el propio artista el que ha asegurado que don Felipe y doña Letizia le dieron personalmente el pésame por la pérdida de su marido, el galerista José Martínez Calvo.

El Rey Felipe se quedó impresionado con una obra titulada El gran viaje. Tal y como ha argumentado Luis, el proyecto pretende reflejar el paso de lo material a lo inmaterial. El concepto gustó tanto al soberano que le preguntó “¿Se puede tocar?” A lo que el artista respondió: “Y comprar también”.

Como todo el mundo esperaba, los Reyes han vuelto a mostrar su versión más cercana. Han dado publicidad a la feria, han limado asperezas y han descubierto nuevas obras. Misión cumplida.