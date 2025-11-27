Melyssa Pinto puntúa a Mario Casas y adelanta sus planes navideños

Melyssa Pinto está viviendo una etapa especialmente intensa a nivel mediático desde que su relación con Mario Casas salió a la luz. Aunque su nombre ha ganado una enorme presencia en titulares, entrevistas y redes sociales, la influencer ha optado por manejar esta nueva exposición de la forma más prudente posible. Lejos de aprovechar la expectación para multiplicar su visibilidad, tanto ella como el actor han apostado por llevar su historia de amor con calma, sin exponer más de la cuenta y manteniendo una línea clara: su relación pertenece a su intimidad. Por eso no sorprende que apenas publiquen fotografías juntos ni den detalles sobre su día a día como pareja. Prefieren avanzar sin prisas, disfrutando de lo que están construyendo sin la necesidad de ofrecer una narrativa constante a sus seguidores.

Aun así, su entorno confirma que la conexión entre Melyssa y la familia Casas es muy fluida. La joven ya forma parte de los planes habituales del actor con su hermano Óscar y la pareja de este, Ana Mena, además de compartir momentos con el resto del clan familiar. Sin embargo, pese a los ojos que ahora la observan con más interés que nunca, la catalana insiste en no dejar que el foco la desestabilice. Ella, que ya había pasado por la exposición de los realities, asegura que esta situación es distinta, porque ahora la atención no llega por un formato televisivo sino por su vínculo con una de las figuras más queridas del cine español.

Melyssa Pinto en un evento. (Foto: Gtres)

Cuando le preguntan cómo lleva verse continuamente fotografiada o comentada, Melyssa baja las expectativas y resta importancia a la imagen de «celebridad» que muchos intentan atribuirle. Confiesa que no se reconoce en esa etiqueta y que intenta poner los pies en el suelo, recordándose que sigue siendo la misma persona de siempre. Aun así, admite que hay momentos en los que la situación la sobrepasa un poco, especialmente cuando recibe preguntas sobre temas que prefiere reservar para sí misma. Pero afronta esa presión con serenidad: siente que no está haciendo nada malo, que no tiene motivo para preocuparse y que la mejor forma de navegar este momento es con naturalidad.

Acerca de las diferencias entre su discreción y la de otras parejas mediáticas que sí comparten su vida con frecuencia, como Óscar Casas con Ana Mena o Aitana con Plex, Melyssa lo tiene muy claro. Para ella no hay una sola manera correcta de gestionar la exposición: cada pareja debe hacerlo como se sienta más cómoda y nadie debería juzgarlo. Su postura es tan simple como firme: cada uno es libre de mostrar o reservar lo que quiera.

Melyssa Pinto en un evento. (Foto: Gtres)

Cuando llega la inevitable pregunta sobre Mario, su respuesta refleja cariño y admiración. No duda ni un segundo en puntuarlo con un «diez» como actor y otro «diez» como pareja, dejando entrever lo orgullosa que está de él en todas las facetas. Y, sin rodeos, confirma ese buen momento que atraviesan con una frase breve pero clara: «Estoy muy feliz». Aun así, mantiene ciertos límites. Cuando los periodistas intentan sonsacarle detalles sobre las reuniones familiares del clan Casas, Melyssa sonríe, despacha el tema con elegancia y recuerda que hay cosas de las que no va a hablar.

En paralelo a este huracán mediático, Melyssa continúa centrada en su trabajo y en sus compromisos profesionales. En su última aparición pública compartió con sus seguidores un pequeño desahogo sobre el tráfico madrileño. Contó entre risas que siempre comete el mismo error: salir con tiempo pensando que el trayecto será rápido, pero olvidar que está en Madrid, donde todo puede duplicarse. Aun así llegó impecable, luciendo un vestido satinado marrón de manga larga que llamó la atención por su elegancia y sencillez, un look que reforzó la imagen de serenidad que está proyectando en esta nueva etapa.