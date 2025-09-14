Melyssa Pinto revela el tratamiento orgánico que eliminó el encrespamiento de su melena

Hay batallas de belleza que parecen eternas, y el encrespamiento es, sin duda, una de las más difíciles de ganar. Si tienes el pelo ondulado o rizado, sabrás que el frizz no entiende de temporadas: en invierno aparece por la sequedad y en verano por la humedad, arruinando en segundos hasta el peinado más cuidado.

La buena noticia es que ya no es necesario resignarse. La nueva generación de tratamientos capilares ha demostrado que es posible decir adiós al encrespado sin sacrificar la forma natural del cabello. Entre ellos, destaca el Anti-frizz orgánico de Jean Louis David, un procedimiento profesional que hidrata, repara y controla, sin dejar la melena excesivamente lisa ni sin volumen.

Quien ya ha comprobado sus resultados es Melyssa Pinto, influencer y creadora de contenido española que se dio a conocer en televisión y que hoy marca tendencia en redes sociales. Reconocida por su melena brillante —y pareja del actor Mario Casas—, es embajadora de la firma y ha encontrado en este tratamiento su mejor aliado para lucir ondas más definidas, suaves y luminosas, conservando siempre el movimiento natural.

¿Qué es el frizz y por qué molesta tanto?

El frizz —o encrespamiento— aparece cuando los cabellos más cortos, secos o rebeldes se levantan y separan del resto, creando un aspecto desordenado. Esto sucede cuando la cutícula, la capa externa que protege cada hebra, se abre y deja pasar la humedad, provocando que el pelo se hinche de forma irregular. El resultado: falta de definición, tacto áspero y un look que cambia con el clima.

A diferencia de otros procedimientos más agresivos, no busca “domar” el cabello hasta dejarlo irreconocible, sino realzar su mejor versión. Su fórmula con activos orgánicos e ingredientes altamente nutritivos trabaja directamente sobre la cutícula, sellándola para bloquear la humedad y mantener la hidratación. El resultado es un pelo más alineado, con ondas pulidas o lisos relajados según tu tipo de cabello, con un brillo visible y un tacto suave desde la primera sesión.

Así es el ritual de Melyssa Pinto paso a paso:

Primero, el estilista realiza un diagnóstico previo para conocer a fondo tu cabello: analiza su tipo, grosor y el nivel de encrespamiento para decidir cómo adaptar el tratamiento a tus necesidades.v

Después, llega la aplicación personalizada. Mechón a mechón, se impregna toda la melena con la fórmula nutritiva, asegurando que cada fibra reciba la dosis exacta de activos para hidratar y reparar.

A continuación, se pasa a la activación con calor suave, un paso clave para sellar la cutícula. Esto ayuda a retener la hidratación en el interior del cabello y crea una barrera protectora que evita que la humedad externa provoque frizz.

Por último, se realiza el acabado a medida, definiendo el estilo final según tu preferencia: manteniendo las ondas naturales más pulidas o logrando un liso relajado, siempre sin restar cuerpo ni movimiento.

El resultado va más allá de la estética: el cabello queda nutrido en profundidad, más fuerte y protegido frente a la humedad, la contaminación y el calor. El peinado diario se vuelve más fácil y rápido, mientras que el brillo y la suavidad se multiplican. Con este ritual, el encrespado deja de ser un problema y tu melena luce sana, radiante y con carácter propio.